A queda de cabelo é um problema comum entre as mulheres: cerca de 40% sofrem com a condição em algum momento da vida

O cabelo cai todo dia, mas perceber que ele está mais ralo e fino é difícil para qualquer um. Mas, antes de ir a uma farmácia e pegar uma vitamina oral, um tônico capilar e um óleo essencial, o melhor a fazer é ir a um médico. Como existem várias causas para a queda capilar, ele pode direcionar um tratamento adequado, segundo o professor do Instituto Lapidare nos cursos de dermatologia, tricologia, transplante capilar (cirurgia capilar) e medicina estética, Danilo S. Talarico, que explica mais sobre a queda capilar:



Por que a queda de cabelo acontece?

A queda de cabelo é um processo natural que ocorre em todas as pessoas. “Em média, perdemos cerca de 150 fios de cabelo por dia. No entanto, quando a queda é excessiva, pode ser um sinal de um problema de saúde. A queda de cabelo pode ser causada por vários fatores, incluindo: alterações hormonais, fatores genéticos, doenças como a anemia, a tireotoxicose e o lúpus, medicamentos como os citostáticos e os anticoagulantes, estresse, dieta pobre e estresse físico e mental”, explica o médico.

“Sim, a queda de cabelo é um problema comum entre as mulheres. Cerca de 40% das mulheres sofrem com queda de cabelo em algum momento da vida. Muitas mulheres se sentem inseguras e desconfortáveis com isso, o que pode afetar sua vida social e profissional. Os cabelos são a moldura do nosso rosto, e perdê-los impacta muito mais que qualquer desordem corporal para as mulheres”, destaca.



Quais são as principais causas de queda de cabelos nas mulheres?

“A principal causa é o eflúvio telógeno, uma condição temporária que ocorre quando o cabelo entra na fase telógena (fase de repouso) antes do tempo. Pode ser causada por estresse, mudanças hormonais, doenças ou medicamentos”, comenta o médico.

Quando a queda se torna preocupante?

“Quando a quantidade de cabelo que cai aumenta significativamente num longo espaço de tempo, quando temos uma área específica do couro cabeludo que se restringe a essa queda ou temos sintomas associados como prurido, descamação ou dor”.



Entre as mulheres, quais são mais suscetíveis à queda de cabelo?

“Os grupos de mulheres mais suscetíveis para ter queda de cabelo são: as que tem alto estresse laboral ou social, aquelas que fazem restrição de calorias severa, se alimentam mal com baixa ingestão de vitaminas e sais minerais, além das que possuem doenças metabólicas e hormonais”, diz o médico.

Quais são as formas de tratamento disponíveis em farmácias?

“Temos vários antioxidantes de uso oral que podem auxiliar na redução do impacto que as injúrias causam nos folículos precipitando a queda dos fios. Mas é necessário o diagnóstico para ter uma indicação de tratamento certeiro para sua queda. Quanto aos cuidados capilares, devemos ter uma boa higiene capilar e o uso de produtos adequados para o seu tipo de cabelo, o que também pode ajudar a prevenir a queda de cabelo. É importante consultar um médico para determinar a causa da queda de cabelo e o tratamento mais adequado”, aponta.