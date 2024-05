A prática de relações sexuais pode trazer vários benefícios para o corpo, possibilitando que se tenha melhorias no estado de ânimo e na saúde mental. No entanto, a falta de sexo também pode ter consequências, mas nestes casos não são tão boas. Um período de celibato pode trazer mudanças e requer preparação.

O site The Healthy consultou especialistas nessa área, como as terapeutas sexuais Sari Cooper e Lauren Streicher, para explicar melhor e esclarecer o que pode acontecer com uma pessoa que passa algum tempo sem ter relações sexuais. Uma das consequências, segundo os profissionais, é a sensação de depressão.

Elas explicam que o contato sexual entre duas pessoas envolve carícias e toques que promovem a regulação do humor entre os parceiro. Ela afirma também que a falta de relações sexuais pode acarretar uma menor lubrificação. Segundo Lauren Streicher, a lubrificação vaginal tende a ter uma queda com a idade e, se a mulher não tiver excitação, através da intimidade pessoal, essa lubrificação pode cair rapidamente.

Desconforto durante o sexo

Outra consequência da falta de relações sexuais para as mulheres, segundo explicam as profissionais, é o desconforto durante relações futuras. Isso acontece, segundo elas, devido ao fato de haver o afinamento das paredes vaginais, o que pode tornar o ato sexual desconfortável com o passar do tempo.





A pessoa que fica muito tempo sem relações sexuais também pode apresentar um aumento do estresse. De acordo com Lauren Streicher, embora costume se associar pessoas menos estressadas a uma prática mais frequente de relações sexuais, essa relação é de correlação e não de causa e efeito.

A presença de cólicas menstruais também é elencado como uma possível consequência da falta de sexo. As profissionais explicam que o útero é um músculo e, durante o orgasmo, muitas mulheres experimentam contrações uterinas, e isso pode ter como consequência a expulsão mais rápida do sangue menstrual.