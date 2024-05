Deixar claro o que se quer desde o início da relação da forma mais transparente possível pode ser atraente para quem acabou de passar por uma traição. Uma pesquisa conduzida pelo MeuPatrocínio revelou que cerca de 82% das pessoas que já foram traídas buscaram os relacionamentos "sugar" como forma de evitar novas e futuras decepções amorosas. O estudo contou com a participação de 500 pessoas, que também revelaram se perdoariam ou não uma traição.



Segundo o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, a proposta desse modelo de relação se torna atrativa a partir do momento que propõe uma comunicação mais clara e aberta entre o casal. "Quando você enfrenta uma decepção amorosa, naturalmente procura maneiras de evitar que isso aconteça de novo. É aí que surge o estilo de vida 'sugar' como a alternativa mais inteligente, já que sua principal base é a transparência, o que ajuda a gerar confiança e evita frustrações e chateações desnecessárias, fora a maturidade emocional e financeira por parte do 'sugar daddy'”, afirmou.

O estudo, com base em depoimentos de 250 mulheres e 250 homens, concluiu que 61% das mulheres entrevistadas afirmaram que não perdoariam uma traição, enquanto 79% dos homens também não dariam uma segunda chance após tal decepção. Como justificativa, 91% do público feminino afirmou que a decisão decorreria da falta de respeito e quebra de confiança, enquanto 52% do público masculino defendeu sobre a humilhação de ter sido traído o faria terminar o relacionamento, 38% disse que o problema maior é a falta de sinceridade e quebra de confiança. Do total de entrevistados, 81% afirmam que buscaram um relacionamento "sugar" após o episódio de traição.

Diversos motivos causaram interesse por esse modelo de relação, e um deles é justamente a busca das pessoas por algo mais sólido, confiável e sincero. “O estilo de vida 'sugar' é composto por um homem extremamente experiente, generoso e bem-sucedido, conhecido como 'sugar daddy', e uma mulher jovem e decidida a desfrutar o melhor da vida, a 'sugar baby'. São pessoas dispostas a fazer dar certo, sem desculpas ou mesmo joguinhos ou drama. É um relacionamento que proporciona transparência porque é baseado em uma comunicação aberta e sincera, motivo pelo qual é uma das maiores tendências atualmente”, afirma Caio.