O município de Araxá sedia, durante três dias, o VII Festival de Yoga. O evento, que começa a partir do dia 21 de junho, marca o Dia Internacional do Yoga - ocasião em que profissionais com vasta experiência nas diversas linhas do yoga se reunirão. Concebido pelo Instituto de Yoga de Belo Horizonte (iYoga-BH), o evento visa propagar um estilo de vida saudável e equilibrado, sob as premissas do consumo consciente e saudável, por meio de práticas da ciência milenar do yoga. Nomes como José Ruguê Ribeiro Júnior, Sn. Gangadhara Saraswati (Alcione Ramos) e Orion Shiva Das já têm presença confirmada. Este ano, o festival é resultado da parceria entre o Instituto de Yoga de Belo Horizonte e o Grande Hotel Termas de Araxá, o qual sediará as atividades dos dias 21,22 e 23.

Um dos principais objetivos do festival, que completa sua sétima edição, é apresentar e experimentar várias vertentes do yoga, além de trabalhar de forma interligadas as reações do corpo e mente, tendo a prática da Dhyãna - yoga de meditação, como foco principal este ano. A modalidade é o sétimo pilar de conduta do yoga e serve a todos os seres humanos como o caminho para a felicidade. A prática da meditação pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com os estresses diários - impostos pela vida moderna.

A prática é um dos aliados para se encontrar o equilíbrio mental e corporal - garantindo benefícios tangíveis para a melhoria da qualidade de vida de seus participantes. “Nossa tarefa é nos integrarmos com o mundo todo e isso se tornará mais fácil assim que estivermos relativamente em paz conosco”, afirma Fátima Macedo, mestra e professora de yoga do iYoga-BH e coordenadora do VII Festival.

Fátima revela que é neste ambiente de confraternização, de troca de experiências e de conhecimentos clássicos do yoga, que o participante terá a oportunidade de se conectar, buscando o autoconhecimento, fortalecendo o corpo, acalmando a mente e alcançando um estado de paz interior. Outros propósitos do yoga, também no VII Festival de Araxá, são aprimorar a saúde física, nutrir a serenidade interior e cultivar a sensação de bem-estar holístico, que permeiam todas as áreas da vida das pessoas. “É um mergulho profundo no universo do bem-estar que, durante os dias 21, 22, 23 de junho de 2024, no Grande Hotel de Araxá, terá como principais vertentes a busca do autoconhecimento e o despertar da consciência de seus participantes”, conta a professora.

'É um mergulho profundo no universo do bem-estar', diz a mestra de yoga Fátima Macedo



O VII Festival de Yoga de Araxá conta, neste ano, com uma curadoria de diversos profissionais, professores de escolas e de mestres de yoga de vários estados brasileiros. Dentre eles, Alcione Ramos (SN. Gangadhara, Saraswatt); Paulo José Baeta Pereira (B.K.S. Iyengar e Yoga Integral de SRI Aurobindo); Sérgio Clark (Swami, Aghorananda, Saraswatt); Elizabeth Alves (Yoground); José Ruguê - Arya Bishak (Medicina Ayurveda e o Yoga); Orion Shivadas (Hatha Yoga iintegral e Mindfulness – MTI); Fátima Macedo (Hatha Yoga Clássico Integral, Kundalini Yoga e Yogaterapia); Lis Gurusangat (Kundalini Yoga). Na área musical, o show Pereira da Viola e seus convidados.





São, portanto, três dias de imersão, com aulas práticas, vivências, música e palestras sobre meditação - tema principal do festival - autoconhecimento, bem-estar, saúde do corpo, mente e alma.

SERVIÇO

VII Festival de Yoga

Quando: 21, 22, 23 de junho

Onde: Grande Hotel de Araxá - R. Águas do Araxá, s/n, Araxá - MG

Informações: https://institutodeyogabh.com.br/