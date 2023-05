Relações sexuais três vezes por semana auxilia na rotina do dia a dia

A especialista em fertilidade, Tracey Sainsbury, afirma que praticar sexo pelo menos três vezes por semana pode ser suficiente para eliminar o estresse acumulado no dia a dia. Para isso, é fundamental ter uma libido elevada e manter contato físico regular com seu parceiro.

Embora muitas pessoas evitem atividades sexuais quando estão cansadas, a especialista ressalta que o ideal seria o oposto, já que o ato sexual proporciona hormônios da felicidade , como serotonina e oxitocina. A oxitocina, em particular, está fortemente relacionada ao afeto e à intimidade física com a pessoa amada.

Tracey Sainsbury, ao falar com o Daily Mail, explica: 'Podemos estimular a produção desses hormônios através do sexo, e as pessoas deveriam incluí-lo como parte constante de sua rotina. Não estou me referindo a atos românticos e prolongados, mas sim uma rapidinha, até mesmo no sofá ou na cozinha, já é suficiente para equilibrar a rotina'.