A quarta informação mais buscada por usuários do Google no Reino Unido em 2024 foi sobre “como reduzir o cortisol”, hormônio causador do estresse. “Ele desempenha diversas funções no corpo, incluindo a regulação do sistema imunológico, metabolismo de gorduras, proteínas e carboidratos, controle da pressão arterial e resposta ao estresse”, comenta a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC), Letycia Lopes, ao pontuar que o cortisol também tem influência na formação de erupções cutâneas, acelera o envelhecimento e agrava algumas doenças de pele, como psoríase e dermatite.

O cortisol está relacionado à problemas de pele devido ao seu impacto direto sobre o sistema imunológico e processos inflamatórios do organismo. “A pele, sob estresse, pode experimentar uma série de mudanças e problemas, como o aumento da produção de oleosidade, inflamação, envelhecimento precoce, diminuição da capacidade de cicatrização e alterações na barreira cutânea”, diz a especialista.

Níveis elevados de cortisol têm sido associados à inibição da produção de colágeno, ácido hialurônico e lipídios saudáveis, como ceramidas, em decorrência a diferentes processos fisiológicos que ocorrem como resposta ao estresse. “O cortisol pode suprimir as atividades do sistema imunológico e influenciar indiretamente a produção de colágeno e outros componentes da pele”, comenta. A dermatologista orienta observar as mudanças cutâneas para saber se está sob o efeito do estresse. “Existem diferentes sinais que podem indicar o sintoma, como vermelhidão, irritação e descamação, aumento de acne e sensibilidade”, afirma a médica, que sugere adotar algumas medidas caso isso aconteça:

Simplifique sua rotina de cuidados com a pele

Reduza o número de produtos e opte por formulações suaves e hipoalergênicas, sem fragrâncias ou ingredientes irritantes.

Hidrate-a regularmente

Use um hidratante leve e sem fragrância para manter sua pele hidratada e ajudar a restaurar sua barreira natural.

Evite produtos abrasivos ou agressivos

Evite esfoliantes, produtos com álcool e outros ingredientes que possam irritar ou ressecar ainda mais a pele sensibilizada.

Use protetor solar

Proteja sua pele dos raios UV prejudiciais com um protetor solar de amplo espectro todos os dias.

Pratique técnicas de relaxamento

Reduza o estresse e a ansiedade praticando técnicas de relaxamento, como meditação, respiração profunda ou ioga.

Consulte um dermatologista

Se a sua pele continuar sensibilizada ou se você estiver preocupada com os sintomas, consulte um dermatologista. “Eles podem oferecer orientações personalizadas e recomendar tratamentos específicos para sua condição. Vale lembrar que cada pessoa reage de forma diferente ao estresse, então é importante encontrar o que funciona melhor para você”, aponta.