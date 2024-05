A jornada para ter um filho e construir uma família ultrapassa o período de gestação. Fertilização, adoção, inseminação são apenas alguns dos caminhos para quem quer ser mãe e não consegue, mas as técnicas de curas energéticas podem ser uma grande aliada nessa etapa. O Dia Mundial da Família é comemorado na próxima quarta-feira (15), trazendo à luz o processo para se ter filhos.

Fernanda Tolenn, terapeuta energética especializada em autocura, explica que o trabalho com energia é importante em qualquer fase deste momento, durante a concepção, gravidez ou pós parto. "Pode ser usada como complemento a qualquer tratamento médico, porque potencializa os efeitos positivos dos medicamentos e procedimentos como os tratamentos de fertilidade", diz.

Juliane, de 35 anos, conta que ela e seu marido sempre tiveram o sonho de serem pais, e ao longo dos dois primeiros anos do casamento, começou a amadurecer a ideia. Em 2019, ela ficou grávida, mas acabou perdendo o bebê, com três meses de gestação.

Um tempo depois dessa situação, ela e o marido voltaram a tentar engravidar, “E eu tentando engravidar, tentando e não consegui. Eu falei meu Deus, será que é castigo não é possível, o que que tá acontecendo?”, relembra Juliane.

Foi aí que ela conheceu Fernanda Tolenn. Juliane conta que conheceu o trabalho de Fernanda através de uma amiga, que fazia sessões com a terapeuta. Ali, ela enxergou um caminho para a realização da sua gestação.

Juliane relata que fez uma sessão com a Fernanda e no máximo dois meses depois, engravidou, “Eu engravidei com seis meses depois que eu perdi o primeiro e continuei esse processo de autocura com a Fê para tratar também a minha depressão, a depressão pós-parto e foi um processo muito difícil.”

'Nós começamos esse trabalho, consegui engravidar e depois continuei o trabalho com a Fernanda' Arquivo Pessoal

Ela conta a sua experiência com as sessões: “Foi um processo muito bonito, muito energizado, com a presença de Deus, de energia positiva. Nós começamos esse trabalho, consegui engravidar e depois continuei o trabalho com a Fernanda porque eu tive depressão pós-parto e foi muito difícil na minha vida.”

“Eu fazia com a Fernanda sessões de autocura. Nossa, eram maravilhosas. Era uma hora, uma hora e meia, eu e ela nesse processo. E eu confiante, sabe? Ela é maravilhosa, pessoa do bem.” completa.

A terapeuta energética relata a sua versão da história de Juliane, que a princípio foi procurada para ajudar tratar uma ansiedade, e através disso elas fizeram a primeira sessão.

“Quando abri o campo energético dela acessei questões relacionadas a um “possível” aborto espontâneo que estavam ali para serem curadas e ressignificadas, e através desse tratamento abriria a possibilidade de uma nova gestação para a Juliane. A sessão foi linda, me lembro ainda hoje da emoção em acessarmos camadas tão importantes em sua jornada!”, relembra Fernanda sobre o encontro das duas.

Meses depois, em julho de 2020 ela recebeu uma mensagem de Juliane, contando que estava grávida. “Não contive a alegria com a notícia! Heloísa estava a caminho, cheia de saúde para alegrar ainda mais a vida dela e do marido. Após o parto, uma depressão pós parto veio a tona e fizemos outra sessão onde fomos alinhando todo campo energético da Juliane trazendo a autocura para sua vida”, destaca a terapeuta.