Neste mês de maio, período dedicado às mães, o sonho de ter filhos pode ficar ainda mais aflorado. E, para essas mulheres que pretendem ser mães, um teste no mercado de diagnóstico pode ser um aliado: o exame de anticorpo anti-mulleriano, que faz a contagem de óvulos com assertividade. Ele analisa a reserva ovariana da mulher, e consegue oferecer uma estimativa da quantidade de óvulos que ainda possui.

A mulher nasce com um número estabelecido de óvulos para toda sua vida, e com o passar do tempo, vai perdendo quantidades que variam de acordo com o organismo de cada uma, apesar de somente um ou dois acabarem realmente sendo liberados na ovulação.

Além disso, cirurgias e algumas doenças podem acelerar ainda mais a liberação de óvulos. Quando a quantidade de óvulos fica muito baixa, é o período em que a mulher entra efetivamente na menopausa.

O exame é indicado para mulheres a partir dos 30 anos que desejam conhecer a condição da sua reserva ovariana, que ainda não têm filhos e pretendem adiar a gravidez, entre outros, O teste pode trazer muitos benefícios, pois, junto com outros exames, ajuda os médicos a terem uma panorama da condição da mulher e indicarem a melhor conduta.

Leia também: Reprodução humana: os benefícios do congelamento de óvulos

Dependendo dos resultados obtidos, podem orientar sobre a necessidade ou não de congelar os óvulos para uma possível gravidez futura, e avaliar se podemos indicar a fertilização in vitro (FIV), por exemplo.

“Sabemos que a realidade da mulher, atualmente, é a de ter filhos com uma idade cada vez mais avançada. Muitas vezes, ela está no auge da carreira, ou sente que aquele ainda não é o momento. Ao mesmo tempo, fica com a preocupação se irá conseguir, caso espere muito tempo. Então, o nosso teste pode mostrar com precisão e assertividade a quantidade de óvulos para o médico avaliar os melhores caminhos que ajudarão a aumentar as chances dela realizar esse sonho de ser mãe”, afirma Carlos Martins, CEO da Roche Diagnóstica no Brasil.