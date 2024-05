Lipedema é uma doença predominantemente feminina, caracterizada por uma distribuição anormal de gordura que resulta em membros desproporcionais e doloridos, afetando principalmente braços, quadris, nádegas e coxas. Além de impactar negativamente a autoestima, qualidade de vida e bem-estar psicossocial, quando não tratado, pode levar ao desenvolvimento de osteoartrite, linfedema secundário e limitação de mobilidade. Os sintomas comuns incluem dor, hematomas e nódulos subcutâneos firmes de tecido adiposo.

Estudos mostram que pessoas com lipedema são altamente resistentes às dietas convencionais e às intervenções de exercícios, e que qualquer perda de peso resultante de protocolos tradicionais de alimentação e atividade física ocorrerá principalmente na parte superior do corpo, o que pode agravar a assimetria e a dismorfia corporal.

Por esse motivo, as abordagens dietéticas atuais concentram-se em reduzir o peso corporal por meio de uma dieta com alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, hipocalóricos, com baixo teor de carboidratos e rica em gorduras saudáveis, conhecida como dieta cetogênica.

Cannataro e colegas descreveram um caso clínico de uma mulher de 32 anos diagnosticada com lipedema tipo IV, nos estágios II a III. O protocolo alimentar aplicado consistiu em uma dieta cetogênica com um déficit calórico de aproximadamente 250 kcal diárias. A ingestão média de calorias foi de 1.300, dividida em 30% de proteína, 66% de gorduras saudáveis e 4% de carboidratos, ao longo de 6 meses. A paciente perdeu 41 kg, representando uma diminuição de cerca de 20% na massa gorda, além de uma redução de 37,5 cm nos quadris e 23,9 cm na cintura.



Outro estudo piloto avaliou o impacto de uma dieta cetogênica sem déficit calórico na dor e na qualidade de vida de nove mulheres com diagnóstico de lipedema, abrangendo todos os tipos e estágios da doença, ao longo de 7 semanas. Isso foi seguido por mais 6 semanas de acompanhamento nutricional individualizado com uma dieta normal. A dieta durante as primeiras 7 semanas consistia em aproximadamente 70-75% de gordura, 5-10% de carboidratos e 20% de proteínas. Ao final da semana 7, a dieta cetogênica resultou em uma perda de peso significativa, além de reduzir consideravelmente a dor e o desconforto das pacientes.



No entanto, não foram observadas alterações no peso corporal da semana 7 à semana 13, quando a dieta foi ajustada para ser normoproteica, normoglicídica e normolipídica. A dor percebida no início do tratamento retornou aos níveis normais no final da semana 13.

Este estudo demonstrou que a dieta cetogênica é eficaz não apenas na rápida perda de peso, mas também na melhoria dos sintomas de dor e na qualidade de vida de pacientes com lipedema

O que é a dieta cetogênica?

A dieta cetogênica é baseada na manutenção de níveis muito baixos de carboidratos, com quantidades variadas de proteína e gordura. Normalmente, calcula-se um grama de proteína por quilograma de peso corporal, de 10–15g de carboidratos, e o restante das calorias provenientes de gorduras saudáveis. Seu objetivo é induzir a cetose, que altera as vias metabólicas para potencializar a perda de peso e melhorar outros resultados de saúde, como a redução da hiperglicemia e a melhora dos perfis lipídicos.

Pesquisas recentes indicam os seguintes alimentos para uma dieta cetogênica anti-inflamatória e antioxidante: