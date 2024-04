Fatores como estresse, bruxismo e acidez estomacal podem ser precursores do envelhecimento dental precoce. Esse processo pode incluir uma série de mudanças características, como desgaste do esmalte, amarelamento dos dentes, perda de volume ósseo na mandíbula e maxila, além de problemas relacionados à saúde bucal, como cáries, doença periodontal e perda de dentes.



O cirurgião dentista José Victor Thasmo, especialista em odontologia estética e distúrbios temporomandibulares da Clínica Bias Fortes, de Belo Horizonte, explica que problemas como estresse crônico, bruxismo, desgaste oclusal (resultado do contato dente a dente durante a mastigação), retração gengival, mordida profunda e acidez estomacal são fatores que podem contribuir para esse quadro.



O cirurgião dentista detalha cada um dos itens:

1.Estresse: o cortisol, liberado em momentos de estresse, danifica as proteínas colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza da pele e gengiva. Isso causa rugas, flacidez e retração gengival, afetando a aparência do rosto e a saúde bucal

2. Bruxismo: o ranger ou apertar os dentes, principalmente durante o sono, desgasta o esmalte dental, causando sensibilidade, fraturas e problemas na articulação temporomandibular (ATM). Essa condição também pode contribuir para dores de cabeça, pescoço e ouvido

3.Desgaste oclusal: o desgaste natural dos dentes pode ser acelerado por fatores como má oclusão (encaixe entre os dentes de cima e de baixo) e hábitos parafuncionais (vício, como o de roer as unhas), como o bruxismo e o hábito de roer unhas. Isso resulta em perda de estrutura dentária, sensibilidade e problemas na ATM

4. Retração gengival: causada por má higiene bucal, doenças periodontais ou bruxismo, expõe a raiz do dente, tornando-o mais sensível e levando à perda óssea e, eventualmente, do próprio dente.

5. Mordida profunda: ocorre quando os dentes superiores cobrem excessivamente os dentes inferiores. Essa condição pode causar desgaste dental, problemas na ATM e dores musculares

6. Acidez estomacal: o refluxo ácido pode desgastar o esmalte dental, levando à erosão dentária, sensibilidade e até perda de dentes. Além disso, a boca seca, sintoma frequente do refluxo, pode contribuir para o desenvolvimento de cáries



Para combater o envelhecimento dental precoce e manter a saúde bucal ao longo da vida, são recomendadas práticas de higiene bucal adequadas, incluindo:

Escovação regular dos dentes

Uso de fio dental

Visitas regulares ao dentista para exames e limpezas profissionais

Além de evitar hábitos prejudiciais à saúde bucal, como o tabagismo e o consumo excessivo de alimentos açucarados

Em alguns casos, procedimentos odontológicos estéticos, como clareamento dental, restaurações dentárias, aumento da dimensão vertical de oclusão (table top) e coroas ou facetas podem ser recomendados para restaurar a aparência e a função dos dentes afetados pelo envelhecimento precoce.

“A odontologia moderna oferece diversas soluções para prevenir e combater os sinais de envelhecimento dental precoce”, comenta José Victor. O especialista destaca a necessidade de consultar regularmente um dentista para monitorar a saúde bucal e receber orientações e cuidados personalizadas para manter um sorriso saudável ao longo da vida.