O estilo de vida é a principal ferramenta para se ter uma vida saudável. Faz parte do livre arbítrio praticar um estilo de vida virtuoso ou pernicioso e, assim, ativando uma chave on ou off, cada um constrói o que deseja ser quando passar dos 50 anos.

Problemas neurodegenerativos, osteoarticulares, cardiovasculares, diabetes, entre outros, são componentes de doenças crônicas não transmissíveis. “Então temos que evitá-las a todo custo, ou pelo menos minimizar ou prolongar a época da sua incidência. Nós podemos, através das práticas de estilo de vida saudável, controlar a expressão dos genes e, desta forma, modificar o nosso destino”, comenta o diretor clínico na IonNutri, Dirceu Mendes Pereira.

A pessoa que é sedentária vai acumulando gordura - não confere um destino adequado para os carboidratos. "Obviamente essa pessoa vai ter um problema muito grave em relação ao seu metabolismo. Você pode ter, através do consumo dos carboidratos, que promovem bastante caloria, duas vertentes: lipogênese - quando você é sedentário, você vai formar gorduras e acumular triglicerídeos no fígado, principalmente com o consumo exagerado de açúcar e de carboidratos refinados; ou a lipólise, que é quebrar as gorduras por meio de atividades físicas”, adverte.

De acordo com o médico, uma ferramenta eficaz é o teste nutrimetabolômico (TNM), que pode, com precocidade e precisão, promover uma identificação dos perfis que cada um tem nesse exame. “Se o indivíduo está correndo riscos com relação aos seus metabólicos, esse teste é capaz de apontar precocemente e o indivíduo tomar medidas para promover uma velhice sem dependência de outras pessoas, com uma doença crônica não transmissível e assim por diante”, alerta o médico.

Segredos

A atividade física e a gestão do estresse são extremamente importantes, além da alimentação adequada. Praticar exercícios físicos regularmente faz também aumentar a sensibilidade da insulina, que é extremamente importante para evitar um diabetes mellitus, doença que vem crescendo gradativamente devido aos vícios alimentares, com o consumo exagerado de carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, industrializados. A atividade física também previne a perda muscular, ativa uma substância chamada BDNF no cérebro, molécula importante para que se tenha uma boa neurocognição, entre outros benefícios.

“Nós sabemos que todo o nosso corpo foi desenhado para o exercício, para a atividade física. E quem não realiza isso está escolhendo um destino que não vai ser um destino ideal, porque essas pessoas poderão ter acometimentos graves quando forem envelhecendo. Muitas vezes nem chegam à velhice. Eles padecem mais precocemente e podem, inclusive, encurtar a sua vida”, alerta o médico.