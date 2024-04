Entre os principais fatores de risco para as afecções do trato urinário inferior estão obesidade, baixa ingestão hídrica e dieta inadequada

Os avanços da medicina veterinária ajudam a minimizar as consequências metabólicas que ocorrem no organismo dos pets a partir do surgimento de algumas doenças, promovendo qualidade de vida e retardando a progressão da condição. Segundo a médica-veterinária e coordenadora de comunicação científica da Royal Canin Brasil, Letícia Tortola, o médico-veterinário normalmente faz uma avaliação detalhada durante uma consulta de rotina para um diagnóstico precoce. “O tratamento em conjunto com um suporte nutricional adequado para cada afecção podem ajudar a manter o bem-estar do paciente e a minimizar os sintomas”, explica.

Dentre as diferentes afecções que podem acometer os gatos e cães e que a nutrição tem um papel fundamental, podemos citar as que ocorrem no trato urinário inferior, que compreende os ureteres, a bexiga e a uretra. Infecções, cálculos na bexiga e incontinência são alguns dos problemas e os sinais clínicos mais comuns apesar de serem variados, são: diminuição do apetite, fraqueza, apatia, dor ou esforço para urinar, sangue na urina e perda da vitalidade. Entre os principais fatores de risco para as afecções do trato urinário inferior estão:

Obesidade: essa condição está associada a um estado inflamatório crônico em animais, assim como em humanos. Além disso, gatos e cães obesos têm maior predisposição a desenvolver problemas urinários. Exercícios e alimentação sob medida podem colaborar na prevenção da obesidade e o médico-veterinário é o profissional que irá recomendar o tipo e a quantidade de exercícios e de alimentos que são indicados para cada animal.

Baixa ingestão hídrica: a concentração urinária aumentada devido à baixa ingestão de água e, consequentemente, à baixa eliminação da urina presente na bexiga pode predispor à sedimentos presentes na urina e à formação de cálculos. É importante que o tutor garanta acesso constante a água potável e inclua na rotina do pet estratégias para ingestão de água adequada.

Dieta incompatível: determinados alimentos podem influenciar fatores como pH e concentração de minerais na urina e, consequentemente, predispor à formação de cálculos na bexiga. Por isso, é fundamental que o pet receba alimentação e orientação médica-veterinário adequadas desde o início da vida.

