Durante o verão, início do outono e principalmente durante dias de onda de calor extremo, surgem preocupações adicionais para quem enfrenta condições dermatológicas como o melasma e outras que podem ser intensificadas pelo calor. A cirurgiã dentista mestre em harmonização orofacial, convidada do podcast Hofin, que aborda diversos temas relacionados à saúde e beleza da pele, Gisele Costa explica que o melasma é uma pigmentação que afeta principalmente as bochechas e a testa das mulheres, sendo sensível à exposição solar e podendo ser desencadeado por fatores como o uso de anticoncepcionais e a gravidez.

"Passar protetor solar diariamente e evitar a exposição ao sol são medidas cruciais para quem lida com essa condição", destaca a especialista. Ela enfatiza que, quanto mais a pessoa se expõe ao sol, mais escura a lesão do melasma fica, enfatizando a importância da proteção solar adequada.

Além do melasma, outras condições, como micoses e brotoejas, também são comuns durante o verão. As micoses, causadas por fungos, proliferam devido à umidade, especialmente quando se permanece com roupas molhadas após o banho de mar ou piscina. "As recomendações incluem não ficar muito tempo com roupas molhadas e secar bem as regiões entre os dedos e a genital", explica Gisele Costa ao Hofin Podcast.

A brotoeja, por sua vez, é resultado do calor excessivo e ocorre quando o suor fica retido na pele, causando irritação. Embora seja mais comum em crianças, pode afetar adultos também. "A prevenção da brotoeja envolve evitar temperaturas elevadas, tomar banhos para se refrescar e usar roupas leves que permitam a transpiração adequada", ressalta Gisele Costa.

No podcast Hofin, o cirurgião dentista especialista em harmonização facial, Heros Marques e Thales Castro têm abordado a importância dos cuidados com a pele durante o verão, trazendo especialistas para discutir estratégias de prevenção e tratamento. "Nosso objetivo é fornecer informações e orientações que ajudem as pessoas a cuidar melhor da sua pele, especialmente durante os meses mais quentes do ano", afirma Heros Marques.

Com a conscientização sobre os cuidados adequados e a adoção de medidas preventivas simples, é possível minimizar os impactos das condições dermatológicas durante o verão e desfrutar de uma pele saudável e radiante durante toda a estação. A proteção solar diária, a higiene adequada e o uso de roupas certas são fundamentais para manter a saúde e o bem-estar da pele, independentemente das condições climáticas.