Mancha dos 30: porque o melasma é mais comum de aparecer nessa faixa etária

(foto: Freepik)

Comum de aparecer no buço, testa e bochechas, o melasma está entre as queixas mais frequentes nos consultórios dermatológicos e acomete até 35% das mulheres brasileiras, segundo dados da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp). E é mais comum de aparecer depois dos 30 anos.A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) revela que a mancha sem formato definido costuma surgir devido à superprodução de melanina ou hiperdilatação dos vasos sanguíneos, após os 30 anos, e tende a ficar mais controlada no fim da menopausa.Com a queda das temperaturas e diminuição dos raios solares, típicos do inverno, os tratamentos para o problema podem ser intensificados, pontua a dermatologista Lilian Delorenze. " Lasers , peellings ou clareadores, quando realizados, deixam a pele fragilizada. Desta forma, o paciente que passou por esse processo deve evitar a exposição ao sol, uma vez que isso pode causar o processo inverso na eliminação das manchas. Por isso, o inverno é o período certo para tratar o problema. Nessa época do ano, não só a radiação solar, como também a exposição ao sol diminuem muito", comenta a especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

É nessa época em que se costuma ter a falsa impressão de estar protegido da radiação UV por causa dos dias frios ou nublados, o que não é verdade. Com isso, muitas pessoas têm a piora da mancha por deixar de lado o filtro solar - item indispensável o ano todo. Peelings, lasers, radiofrequência, MMP facial e terapia fotobiodinâmica são alguns dos tratamentos disponíveis para o melasma. "Alguns protocolos removem a camada superficial da pele, deixando-a mais exposta, como peelings e lasers. Por isso a importância de realizar nessa estação", esclarece a médica.



Em casa, a rotina de skincare deve ser composta por produtos que não irritem a pele. "Gosto de sabonetes para peles sensívels, além de filtro com FPS alto. Associo um com o outro sem cor para fazer uma dupla proteção. Também é importante lançar mão de um creme clareador. Vale lembrar que todos os produtos devem ser orientados pelo seu dermatologista", comenta Lillian Delorenze.

Os cuidados devem se manter por todas as estações. "Podemos associar medicações orais e em alguns períodos, por exemplo, usar ácidos mais fortes. Manter a pele bem hidratada também é uma peça chave no tratamento do melasma, para não causar mais irritações locais e piora do problema", aponta.