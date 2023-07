10 perguntas sobre diálise e cuidado renal: acabe com as dúvidas

683

Sabendo como se cuidar, o paciente pode lidar melhor com a doença renal e garantir mais qualidade de vida no seu cotidiano (foto: Ahmad Ardity /Pixabay)



A hemodiálise é um dos tratamentos mais frequentes para pacientes com A hemodiálise é um dos tratamentos mais frequentes para pacientes com doença renal crônica (DRC) . Estima-se que quase 150 mil pessoas no Brasil adotem essa terapia, segundo o Censo Brasileiro de Diálise (CBD), da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). O tratamento é semanal e, para muitos pacientes, precisa ser seguido pela vida toda.





Afinal, o que é hemodiálise?

Também conhecida apenas como diálise, esse é o tratamento mais comum entre pacientes com doença renal crônica. O procedimento complementa ou substitui por completo, dependendo do caso, a função dos rins.





Cada sessão dura cerca de quatro horas e precisa ser feita ao menos, três vezes por semana. Nela, o sangue do paciente é “filtrado”, eliminando toxinas e excesso de líquido do organismo. A filtragem é executada por uma máquina, cujo filtro chamado dialisador atua no sangue do paciente.





Existem outros tratamentos para doença renal crônica, o transplante renal e a diálise peritoneal.





Onde a hemodiálise é feita?

Essa terapia substitutiva só deve ser feita em clínicas e hospitais habilitados, para que os riscos de complicações e efeitos colaterais graves sejam ministrados adequadamente durante o procedimento.





“Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e tabagismo. Mas nem sempre os sintomas surgem na fase inicial, por isso é necessário estar atento aos sinais que o corpo apresenta”, destaca Bruno Graçaplena, nefrologista e responsável técnico pela DaVita Monte Serrat. Exames de baixo custo podem auxiliar o diagnóstico precoce, como aferição de creatinina no sangue e exame de urina simples.



Quais são os sintomas que acendem o alerta de problema nos rins?

Hipertensão de início recente ou súbito e alterações do fluxo urinário, assim como inchaço nos membros inferiores e no rosto são sinais de que algo pode estar errado com os rins. Fique atento também para alteração na cor e no cheiro da urina , insônia, presença de espuma na urina, falta de apetite, sabor metálico na boca, fadiga e pressão na barriga no ato de urinar.





Quais são os possíveis efeitos colaterais da hemodiálise?

O tratamento pode causar queda da pressão arterial, câimbras, fraqueza musculae e dor de cabeça . Os pacientes devem ser acompanhados por um médico e uma equipe de enfermagem durante o procedimento, garantindo assim a melhor resposta a cada situação.

“A melhora na qualidade de vida do paciente é um dos critérios, talvez o mais importante, para indicarmos o início da diálise. Ela ajuda no manejo hídrico e metabólico do paciente. Então, conseguimos contornar a hipervolemia (sobrecarga de líquido no organismo). Isso melhora a qualidade de vida, diminui o risco de morte e de hospitalizações”, explica Elber Rocha, nefrologista e responsável técnico da DaVita Tratamento Renal em Brasília.



Como deve ser a alimentação do paciente renal crônico?

O sódio, fósforo e o potássio em excesso podem ser vilões do paciente acometido por DRC, pois são substâncias que os rins – por perderem sua função – não conseguem filtrar de maneira adequada, e acabam se acumulando no sangue.





“É essencial que os pacientes com DRC sigam uma dieta adequada. A não adesão ao tratamento pode trazer graves consequências, como acúmulo de líquidos e toxinas, hipercalemia (níveis de potássio elevado no sangue), hiperfosfatemia (elevação da dosagem do fósforo no sangue), desnutrição e até morte”, explica Thays Mortaia, coordenadora de nutrição da DaVita Tratamento Renal.



A hidratação do paciente renal crônico é diferenciada?

“Nos estágios iniciais, mantemos a recomendação padrão para a população geral, de pelo entre 1,5 l e 2 litros de líquidos por dia. Já nos pacientes com doença renal mais grave (estágio 4 e 5), a ingestão de água/líquidos deve ser de apenas 800-1000 ml por dia, caso o paciente seja anúrico (não urine)”, destaca Rocha.

O nefrologista complementa que se o paciente tiver algum volume urinário residual, é importante que ele quantifique esse volume em 24 horas, para que médico responsável possa ter uma ideia de quanto ele vai poder ingerir de líquido por dia.



A hemodiálise faz o rim voltar a funcionar?

“A hemodiálise não traz a perspectiva de melhoria da função renal. Quando estamos tratando o paciente com doença renal aguda, ele pode ter uma recuperação dessa função renal, mas isso não se deve à diálise, e sim ao processo de regeneração das células do rim”, explica Rocha. A diálise tem outro papel, o de eliminar toxinas e o excesso de líquidos do organismo, favorecendo o metabolismo geral do paciente.



Quem faz hemodiálise pode viajar?

Sim, o paciente pode viajar. Hoje há uma gama de opções e de clínicas espalhadas por todo o país: “O paciente precisa se organizar, e apresentar exames estabilizados que mostrem que ele está em uma fase estável da doença”, diz Rocha.





Nas clínicas DaVita, a diálise em trânsito deve ser solicitada com 30 dias de antecedência para que o paciente procure o Serviço Social da sua unidade de tratamento, preencha o formulário de trânsito informando o Estado, a cidade, período desejado, de forma a verificar se há disponibilidade nas clínicas mais próximas do destino para dar continuidade ao tratamento dialítico.