Dia Mundial do Rim: doença renal mata 2,4 milhões de pessoas por ano

Os rins desempenham funções imprescindíveis, das quais dependem o equilíbrio e o bom funcionamento do organismo. Sua principal função é a filtragem de substâncias tóxicas do corpo (foto: julien Tromeur/Unsplash ) Hoje, 9 de março, é celebrado o Dia Mundial do Rim. A data ressalta a importância da prevenção e tratamento adequado para a Doença Renal Crônica (DCR) . De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) estima-se que cerca de 850 milhões de pessoas no mundo, aproximadamente 11% da população, convivam com uma doença renal, sendo que ocorrem 2,4 milhões de mortes por ano.









Os rins são órgãos que desempenham funções imprescindíveis, das quais dependem o equilíbrio e o bom funcionamento do organismo. Sua principal e mais conhecida função, é a filtragem de substâncias tóxicas do corpo. Porém, o órgão vai além: “Ele é capaz de manter o equilíbrio entre os minerais do organismo (como sódio e potássio), regular o pH do sangue, equilibrar o volume líquido do corpo e produzir hormônios e substâncias benéficas para o organismo, como a vitamina D”, informa a nefrologista Geovana Basso, diretora médica da Baxter, líder global em tecnologia médica.%u202F





Ainda de acordo com a SBN, no Brasil, 10% da população, ou seja, 1 em cada 10 pessoas possui algum grau de Doença Renal Crônica, situação caracterizada por uma lesão no rim que persiste por mais de três meses, o que faz com que esse órgão não funcione como deveria. Em sua fase mais avançada, conhecida como Insuficiência Renal Aguda ou Crônica, os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno do paciente. “ Insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Ela pode ser aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função renal, onde o quadro pode ser reversível, ou crônica, quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível”, explica a médica.%u202F

Tratamento precoce

Uma forma de prevenir a perda da função renal e, consecutivamente, os impactos causados, é o diagnóstico e tratamento precoce. “Vale lembrar que a doença renal é silenciosa. Os problemas renais podem ser identificados pela análise de urina e/ou de creatinina no sangue. Por isso é indispensável o cuidado com a saúde dos rins em cada visita médica de rotina e quanto detectada a doença, o paciente deve ser encaminhado ao Nefrologista”, relata a médica.

Alguns cuidados são essenciais para manter a saúde dos rins. Para a Geovana, além da hidratação, é importante que as pessoas adotem hábitos de vida mais saudáveis, como manter uma dieta equilibrada, praticar atividades físicas regularmente e ficar de olho em outras condições que acometem os rins, como a obesidade, diabetes, hipertensão , tabagismo e doenças cardiovasculares.





Com o intuito de proporcionar conhecimento e recursos para uma vida saudável e plena aos pacientes que vivem com a doença renal crônica e seus cuidadores, bem como levar informação sobre o tema para a população em geral, a Baxter disponibiliza gratuitamente a plataforma digital “Minha Jornada Renal”. O site oferece uma imersão no tema por meo de textos e vídeos educativos que trazem assuntos sobre como obter uma alimentação saudável, guia com atividades físicas, opções de tratamento e centro de recursos.