É essencial refletir sobre a importância do bem-estar, saúde preventiva e qualidade e vida proporcionada ao pet, priorizando sempre a guarda responsável

Cada vez mais pessoas se rendem à vontade de ter um animal de estimação em casa, e a tendência atual tem sido os gatos, que muitas vezes se adequam melhor a rotinas cada vez mais dinâmicas, além da verticalização das cidades. A população de felinos cresce anualmente, e hoje já soma mais de 33,6 milhões só no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

A responsabilidade de cuidar de um pet, no entanto, vai além dos momentos de carinho e brincadeiras. Por isso, é essencial refletir sobre a importância do bem-estar, saúde preventiva e qualidade de vida proporcionada ao pet, priorizando sempre a guarda responsável.

“As características comportamentais dos felinos têm atraído novos tutores, mas, assim como qualquer pet, os gatos também precisam de atenção aos cuidados com sua saúde. Realizar check-ups regulares junto ao profissional médico veterinário é fundamental para identificar possíveis alterações e sinais de problemas de saúde, permitindo tratamentos mais eficazes, muitas vezes nos estágios iniciais da doença”, comenta a médica-veterinária da Mars Petcare, Deise Alberto.

Em comemoração ao Dia Mundial do Gato, celebrado neste sábado (17/2), a Mars Petcare, especialista em nutrição e bem-estar animal, detentora das marcas Royal Canin, Pedigree e Whiskas, compartilha dicas para manter a saúde do felino em dia:

Alimentação de qualidade: a nutrição sob medida é formulada para fornecer o nível adequado de nutrientes essenciais, como aminoácidos, ácidos graxos, fibras, vitaminas e minerais, conforme as necessidades específicas de cada animal. Vale ressaltar que cães e gatos têm necessidades nutricionais diferentes, específicas para cada espécie. Por isso, oferecer uma alimentação adequada de acordo com a idade e condições de saúde do pet contribui para a prevenção de doenças e um estilo de vida saudável.

Leia: Conheça os 4 principais tipos de exercícios físicos e a importância de cada um deles para a saúde

Acompanhamento veterinário regular: é recomendado agendar anualmente consultas regulares com um médico-veterinário para exames clínicos abrangentes, incluindo avaliação dos olhos, ouvidos, dentes, peso e verificações específicas de acordo com a fase de vida e sensibilidades do gato.

Vacinas em dia: manter o calendário vacinal do felino em dia, desde o início da vida e seguindo a orientação médica, é fundamental para fortalecer sua imunidade e reduzir assim possibilidades de contrair e desenvolver doenças. O protocolo vacinal deve ser indicado e orientado pelo médico-veterinário que acompanha o animal de estimação.

Controle de parasitas: alguns parasitas podem trazer sensibilidades ou problemas de pele, intestino e, até mesmo, ao coração. O médico-veterinário poderá prescrever um tratamento específico para cada condição diagnosticada ou antiparasitários para a prevenção, dependendo da exposição do pet a esses organismos.