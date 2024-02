Todo carnaval tem seu fim e, para aquele que pecou pelos exageros, é hora de dar atenção extra à imunidade - excessos podem ser prejudiciais à saúde. Quem acordou com a boca seca e amarga, por exemplo, deve ficar atento. O amargor que perdura é sinal de má higienização oral ou de doenças mais sérias, como pontua o médico-cirurgião de cabeça e pescoço da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ullyanov Toscano. “Há diversas causas para isso acontecer. As principais são alterações na cavidade bucal, como cáries, gengivite e a presença de saburra lingual, infecções das vias aéreas superiores, doenças gastrointestinais e uso de suplementos e medicamentos específicos”, comenta.



Medidas simples podem ser usadas para amenizar os sintomas, como aumentar a ingestão de líquidos, que irá estimular a produção de saliva, podendo neutralizar o sabor amargo, usar um enxaguante bucal sem álcool para combater as bactérias e refrescar o hálito, manter a higiene bucal escovando os dentes após as refeições e o uso do fio dental diário para remover a placa bacteriana e os restos dos alimentos.

Outros sintomas pós-folia também podem aparecer, como intestino preso ou diarreia, baixa resistência imunológica, dores de cabeça, inchaço, alergias e indisposição. Para que o organismo volta ao equilíbrio, a melhor indicação é desintoxicá-lo.

Ullyanov Toscano dá dez dicas sobre o que fazer para melhorar a imunidade:

1. Beba bastante água

Certamente o seu organismo perdeu bastante líquido nos últimos dias. O suor durante a folia fez com que a reserva do seu corpo reduzisse em grande quantidade. Para repor as energias você deve se hidratar. Beba água e sucos de várias frutas. Além de hidratação, você vai garantir reposição de nutrientes.

2. Coma folhas verdes

Verduras, legumes, frutas, feijão, arroz, carnes magras, cereais integrais, entre outros, devem voltar ao seu cardápio diário. Coma bem para repor todos os nutrientes e fibras perdidas durante os dias de carnaval. Aproveite esse momento para começar o seu projeto fitness do ano. Alimentos como alface, espinafre, rúcula e acelga são excelentes fontes de fibras e ajudam a limpar o organismo, melhorando a digestão, além de diminuírem a absorção de toxinas e gorduras no corpo.

3. Tome chá

Os chás verde e preto, por exemplo, são ricos em antioxidantes e ajudam a desintoxicar o corpo.

4. Invista em alimentos que combatem a dor de garganta

Quando o objetivo é combater a inflamação e aliviar os sintomas da dor, vitaminas A e C, além dos minerais, são excelentes aliados. Eles têm ação anti-inflamatória e fortalecem o sistema imunológico. Cenoura, mel com limão, gengibre, frutas cítricas, ovos e cebola são alguns exemplos. Eles podem ser consumidos in natura ou integrar os pratos do dia a dia.

5. Não exagere no café

Apesar de melhorar a dor de cabeça, caso você tenha exagerado na bebida, ele tem ação diurética e tudo o que não queremos é perder líquido neste momento.

6. Evite carnes vermelhas e gorduras

Esses são os alimentos mais difíceis de serem digeridos. Dê preferência as carnes brancas, como peixe ou frango. Prefira prepará-los grelhados, assados ou cozidos, ao invés de fritos. Evite também alimentos embutidos (como salsichas, mortadela) e em conserva.

7. Coma grãos

Eles são poderosos aliados na limpeza do organismo, melhoram a digestão e ajudam a eliminar toxinas. Dê preferência aos integrais, como trigo, aveia, semente de girassol e linhaça.

8. Pratique atividades físicas

Esportes aceleram a limpeza do organismo e ajudam a eliminar toxinas, além das calorias extras adquiridas durante as festas.

9. Evite bebidas alcoólicas

É o momento de deixar o fígado e os rins se recuperarem da filtragem das impurezas pelo consumo de álcool nos últimos dias.

10. Dê um descanso ao corpo

O sono é essencial para que as funções do corpo se mantenham em estado normal e para uma vida saudável. Dormir de sete a oito horas por dia ajuda a nos preparar para o dia seguinte. Você terá mais energia para se exercitar e implementar outras mudanças saudáveis ao seu estilo de vida. Ele também é essencial para o sistema imunológico. Quanto mais você o priva, mais está sujeito a doenças cardíacas e renais, aumento da pressão arterial, diabetes e obesidade.