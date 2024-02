Assim como atletas após competições, é comum sentir dores musculares e inchaço nas pernas e pés depois do carnaval. Para muita gente, são dias passando horas de pé, pulando e se movimentando em terreno irregular e, muitas vezes, usando calçados inadequados. Mas dá para aliviar esses sintomas. Cirurgião vascular e endovascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Gustavo Franklin dá algumas dicas:

1. Descanso: tempo de se recuperar. Procure dormir a quantidade adequada de horas, evite dormir muito tarde ou ficar muitas horas de pé, caso não seja estritamente necessário. Priorize o descanso e a recuperação. O corpo vai fazer melhor seu trabalho para recuperar a musculatura e eliminar as toxinas

2. Caminhadas leves: o exercício físico ajuda muito. Como foram muitas horas de pé, dê preferência para atividades mais leves, como caminhadas, que ajudam o sistema circulatório a funcionar melhor, contribuindo para eliminar o inchaço

3. Exercícios específicos para os pés e membros inferiores: rolar uma bolinha firme sob os pés ajuda a liberar a fáscia plantar. Massagear as pernas e os pés também alivia a sensação de cansaço e inchaço

Leia: Carnaval: 5 doenças mais comuns que podem ser passadas pelo beijo

4. Beba bastante água e alimente-se bem: a água e a boa alimentação também são importantes para a recuperação do corpo de forma geral, inclusive para eliminar a retenção líquida e a sensação de cansaço e pernas pesadas. Evite industrializados e fique sempre com a garrafinha d'água ao lado para não esquecer a hidratação ao longo do dia

O cirurgião vascular e endovascular Gustavo Franklin dá dicas para aliviar dor e inchaço nas pernas pós-carnaval Josef House

5. Saiba quando procurar ajuda profissional: caso as dores persistam por mais dias, pode ser interessante buscar ajuda profissional. Um fisioterapeuta pode auxiliar na recuperação, assim como um cirurgião vascular angiologista poderá avaliar se os sintomas nas pernas têm alguma relação com insuficiência venosa, varizes ou outras condições de saúde que demandem tratamento específico.