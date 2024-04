A maquiagem é um item indispensável na vida de grande parte das pessoas. Muitos não saem de casa sem antes aplicar, no mínimo, uma base ou corretivo. E não há problema algum, desde que alguns cuidados sejam adotados, como sempre remover esses produtos da pele antes de dormir. Mas e na hora de praticar atividade física? É preciso remover a maquiagem? Esses produtos causam algum tipo de prejuízo à pele se usados durante o treino? Para os aficionados por maquiagem, infelizmente, a resposta é sim, de acordo com um estudo publicado em março no Journal of Cosmetic Dermatology. “O uso de maquiagem durante o treino pode favorecer problemas de pele devido ao acúmulo de suor e sebo causado pela obstrução dos poros. É o mesmo motivo pelo qual recomendamos remover a maquiagem antes de ir para a cama”, explica a dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Academia Americana de Dermatologia (AAD), Claudia Marçal.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram as mudanças provocadas pelos exercícios na pele de 43 estudantes, sendo 20 homens e 23 mulheres com idades entre 23 e 26 anos. Antes do início da atividade física, cada um dos participantes recebeu a aplicação de uma base não oleosa na metade do rosto, especificamente em duas regiões: na testa e na maçã do rosto. As áreas correspondentes do outro lado foram mantidas limpas. Com a base devidamente aplicada, os participantes utilizaram uma esteira por 20 minutos. A partir de avaliações da pele antes e depois do exercício, os pesquisadores puderam observar um aumento nos níveis de hidratação e elasticidade em todas as áreas, mas que foi maior nas áreas maquiadas. “Isso talvez se deva ao fato de a base impedir a evaporação de água pela pele. E a elasticidade da pele pode depender do nível de hidratação”, diz a médica.

Em contrapartida, os poros, que aumentaram de tamanho na pele sem maquiagem, não sofreram alteração significativa nas áreas maquiadas. Além disso, após o exercício, houve uma diminuição na quantidade de sebo nas áreas sem maquiagem, mas um aumento nas áreas com maquiagem. “Essas alterações indicam um possível bloqueio dos poros causado pela maquiagem, o que favorece o acúmulo de sebo e suor que precisariam ser expelidos durante o exercício. Essa situação pode predispor ao surgimento de problemas como irritação e acne”, explica a dermatologista. O estudo ainda mostrou que, após o exercício, os níveis de óleo aumentaram na pele sem maquiagem, mas diminuíram na região com maquiagem. “Isso pode significar que o uso de maquiagem durante os exercícios pode dificultar a manutenção dos níveis adequados de óleo na pele, levando a um quadro de ressecamento.”

Ou seja, no final das contas, pensando na saúde da pele, o ideal é não utilizar maquiagem para praticar atividade física. Mas mais pesquisas são necessárias para confirmar as conclusões do estudo e até entender o impacto do uso de outros tipos de maquiagem durante os exercícios. “Talvez, produtos como delineador, corretivo e batom sejam menos problemáticos, visto que não são aplicados no rosto todo”, pontua Claudia. Até lá, é melhor evitar usar qualquer tipo maquiagem para se exercitar. “Caso você treine depois do trabalho, por exemplo, e já esteja com maquiagem, é recomendado usar um demaquilante ou água micelar para remover o produto e permitir que a pele respire de maneira adequada”.

Porém, para algumas pessoas, é realmente difícil abandonar completamente a maquiagem, mesmo que seja por apenas algumas horas durante a prática de exercícios físicos. Nesses casos, é possível optar por produtos como o protetor solar com cor ou bases mais fluídas e com uma cobertura menor. “E, independentemente do uso de maquiagem, é fundamental que você adote alguns cuidados com a pele após a prática de exercícios para remover o suor e impurezas, controlar a oleosidade, reestabelecer o pH e auxiliar na recuperação do tecido cutâneo”, aconselha a especialista, que afirma que o primeiro passo é higienizar a pele com substâncias micelares ou sabonetes próprios para o seu tipo de pele.

“Em seguida, o ideal é utilizar um tônico para ajudar a reequilibrar o pH da pele alterado pelo suor, que é muito ácido, podendo prejudicar o tecido cutâneo e causar desidratação. Após o tônico, deve-se aplicar um cosmético hidratante para auxiliar na recuperação do tecido, que pode conter ativos antioxidantes ou calmantes e anti-inflamatórios, o que é especialmente interessante para pessoas que ficam vermelhas ao malhar. Por fim, caso você vá se expor ao sol, utilize um fotoprotetor com, no mínimo, FPS 30 para proteger a pele contra os danos da radiação solar”, completa Claudia Marçal.