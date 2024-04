O envelhecimento traz desafios singulares para a saúde e o bem-estar, porém, a prática regular de exercícios surge como uma aliada poderosa na promoção da vitalidade e qualidade de vida dos idosos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que no Brasil, 9 milhões de idosos se dedicam a alguma forma de atividade física, com a caminhada liderando as preferências, seguida pelo passeio de bicicleta e pela academia.

Vale destacar que a musculação é tida como um ótimo exercício para a terceira idade, pois combate a perda de massa magra e contribui significativamente para a manutenção da independência física e cognitiva dos idosos. No entanto, é fundamental buscar orientação antes de iniciar qualquer programa de exercícios, garantindo segurança e adequação à prática.

"Uma avaliação médica completa pode identificar condições preexistentes, como pressão alta, diabetes, doenças cardíacas ou articulares, que vão direcionar para uma prescrição de forma correta e potencializar a capacidade daquele idoso se exercitar com segurança", explica Anderson Dornelas, professor de educação física e gestor da Bodytech Brasília.

Durante o treino, o monitoramento da pressão arterial, antes, durante e depois, além do uso do oxímetro, são essenciais para garantir a segurança e avaliar a carga interna à qual o aluno está sendo submetido.

Na sequência, e com a ajuda do especialista, desvendamos quais são os mitos mais comuns sobre praticar musculação na terceira idade:



Idosos não podem levantar peso?

MITO: No entanto, segundo o educardo físico, o peso que este idoso irá usar depende de vários fatores, como idade, saúde, condição física e experiência prévia com exercícios de resistência. “Aqui, um instrutor de musculação qualificado vai ajudar a desenvolver um programa de treinamento personalizado e seguro, ajustando a intensidade e o volume de treino conforme as necessidades individuais e relação pregressa com o exercício físico”, ressalta. Exatamente por isso, é fundamental que o idoso comunique todo seu histórico e relação com o exercício físico, e também qualquer desconforto, dor ou dificuldade ao instrutor para que os ajustes necessários possam ser feitos.



Musculação causa dores nas articulações?

MITO: Se feito de forma bem orientada e respeitando além da individualidade biológica, o princípio da sobrecarga progressiva, a musculação vai fortalecer as estruturas articulares, músculos, tendões e ligamentos mais fortes, maior estabilidade e maior qualidade de vida.



A musculação é apenas para quem quer músculos volumosos?

MITO: Esse mito, vem lá de trás, quando praticantes de musculação “eram espelhados”, em famosos como o ator Arnold Schwarzenegger. No entanto, a probabilidade de um idoso desenvolver musculaturas que lembram os fisiculturistas durante um treinamento tradicional, voltado para saúde, melhora da força muscular, e consequentemente da funcionalidade, sem uso de andrógenos é raríssima.

“O importante é adaptar o programa de treinamento às necessidades e capacidades individuais, sempre buscando a orientação de um profissional qualificado”, recomenda o professor da Bodytech Brasília.