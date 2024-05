Em fevereiro de 2024, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford trouxe à tona a discussão sobre as diferenças entre os cérebros masculino e feminino.



De acordo com os pesquisadores, as varreduras cerebrais feitas por Inteligência Artificial mostram que homens e mulheres têm conexões cerebrais diferentes, o que resulta em contrastes na capacidade cognitiva. No entanto, a comunidade científica tem opiniões divergentes sobre o assunto, com alguns acadêmicos alertando para o perigo de promover uma agenda de "caça às diferenças sexuais".





Existem diferenças?







Sim, os cérebros de homens e mulheres têm várias diferenças anatômicas e funcionais, mas não são determinadas apenas pelo gênero sexual. Por exemplo, o cérebro masculino é mais pesado, mais assimétrico e tem maior densidade de células. As mulheres têm mais conexões na rede de modo padrão, um conjunto de circuitos que atravessa cinco regiões do cérebro e é acionado durante o “pensamento interno”. Os homens têm maior corpo estriado, uma região cerebral ligada à motivação e à tomada de decisões.





No entanto, essas diferenças não se traduzem necessariamente em diferenças significativas de habilidades cognitivas. O tamanho não é o único indicador de capacidade cognitiva, e outras características, como a densidade neuronal e a conectividade entre áreas do cérebro, também desempenham um papel crucial.

Aqui estão algumas outras diferenças entre os cérebros de homens e mulheres:





Os homens têm uma maior conexão entre os hemisférios direito e esquerdo, o que garante um poder de foco maior, habilidade psicomotora e uma questão de trabalhar com um tema de forma exclusiva.

As mulheres têm em média cerca de 4 bilhões de células cerebrais a menos do que os homens.

O hipocampo (região relacionada à memória) das mulheres é maior, quando a amígdala (reguladora das emoções e memórias relacionadas a emoção, comportamentos sociais e excitação sexual) é menor.

O sistema dos neurotransmissores serotonina, dopamina e GABA das mulheres é mais robusto, com maior concentração na própria corrente sanguínea





A investigação sobre as diferenças entre cérebros "masculinos" e "femininos" é válida ou apenas uma perda de tempo? Alguns argumentam que é importante para compreender quais doenças cerebrais afetam mais homens e mulheres.