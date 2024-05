A Federação PSOL/Rede anunciou que a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) será sua pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. A decisão foi tomada pelos membros do diretório municipal e excluiu a também deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) da disputa.

“A nossa Federação reforça a importância de debater um projeto de cidade nessas eleições. Acreditamos que é uma oportunidade para BH sair da situação de abandono e voltar a ser protagonista em políticas públicas que dialoguem com as necessidades reais do povo. É esse o caminho que estamos construindo para BH, buscando a unidade do campo progressista e reafirmando a oportunidade de elegermos a primeira prefeita mulher da nossa capital”, disse Bella Gonçalves.

Em nota, o PSOL e a Rede Sustentabilidade afirmam que terão uma tática eleitoral conjunta que considere a avaliação de cenários para a composição com outros partidos, federações ou a formação de uma frente eleitoral.

Esquerda ainda pode ser unificada

Na primeira semana de junho, a Federação deve apresentar oficialmente Bella Gonçalves como pré-candidata à PBH, além das candidaturas de vereadores. Porém, ainda existe a possibilidade da deputada estadual ser apresentada como vice em uma chapa conjunta da esquerda.

Na manhã desta quinta-feira (23), o PT e o PDT se reuniram em Brasília para discutir o cenário em Belo Horizonte. Participaram do encontro os presidentes nacionais dos partidos, Gleisi Hoffmann e Carlos Lupi, e os deputados federais e pré-candidatos à prefeitura Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT).

Vale lembrar que ainda existe uma tentativa para que o campo de esquerda esteja unido na disputa. Pesquisas internas podem mostrar quem será o cabeça de chapa. Até o momento, a esquerda conta com as pré-candidaturas de Rogério, Duda e Bella.