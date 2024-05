Da mesma forma que fez com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), quando visitou o estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) excluiu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de sua agenda oficial em São Paulo.

O presidente chega em São Paulo na próxima sexta-feira (24/5), onde cumprirá uma série de compromissos até o sábado (25/5).

Tanto Tarcísio quanto Zema são considerados rivais políticos e ideológicos do presidente Lula. Apesar disso, o chefe do Executivo brasileiro vinha tentando uma aproximação com ambos os governadores devido a uma negociação para que as dívidas dos estados fossem pagas.

Acontece que, no mês passado, diferentemente das últimas duas vezes, Zema não esteve presente na mesma cerimônia que Lula em Minas Gerais. Isso porque, segundo fontes do governo mineiro, o governador não foi convidado pela presidência para participar do evento. Por isso, ele seguiu sua agenda oficial e marcou presença na 89ª ExpoZebu.

Agora o mesmo acontece com o bolsonarista Tarcísio. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, que divulgou que a assessoria do governador de São Paulo afirmou que ele não participará dos atos com Lula por falta de convite por parte do governo federal.

Em São Paulo, Lula cumprirá agendas nas cidades de Araraquara e Guariba na sexta-feira. No sábado, o presidente da República terá compromissos em Guarulhos.