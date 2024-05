Os pré-candidatos à prefeitura de Belo Horizonte e parlamentares Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT) se encontraram na sede do PDT, na cidade de Brasília, para discutir sobre as eleições na capital mineira. A reunião ocorreu nessa quarta-feira (22/5).



De acordo com Correia, em publicação compartilhada no Instagram, o objetivo do encontro foi “buscar a construção de um programa que melhore a vida das pessoas”. “Construir uma cidade do futuro, bem cuidada e com uma prefeitura que esteja preocupada em resolver os problemas reais do dia-dia precisa ser a prioridade do campo democrático-popular”, escreveu.





“Estamos certos de que um projeto em torno da cidade que sonhamos precisa ser plural e coletivo, por isso apostamos na unidade de forças. Seguimos construindo pontes ao invés de muros”, concluiu.



Conversas preliminares





O pré-candidato pelo PT contou ao Estado de Minas que, apesar de as conversas sobre as eleições estarem no início, já há um objetivo claro: “BH não pode cair em mãos de quem prega o ódio e a discriminação. Por isso, queremos buscar unir o campo progressista em torno de um programa para a cidade, que tenha a participação popular como pressuposto”.



O campo progressista inclui os movimentos sociais e populares, as federações PT, PV, PCdoB, PSOL, REDE, PSB, PDT e outros setores relacionados ao governo do presidente Lula.



No entanto, apesar da divulgação conjunta, ainda não se tem formalizada união entre os pré-candidatos para a candidatura na prefeitura de BH.