Um tiroteio em uma festa em um sítio, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (23/5), resultou nas mortes do aniversariante, um menino de 9 anos, do pai dele e da prima do garoto, de 11.





De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), homens armados invadiram o local e deram início a uma sequência de tiros. O pai do menino morto, de 26 anos, era o alvo do ataque, motivado por um acerto de contas, já que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas no Bairro Morro Alto, em Vespasiano.

Além das três vítimas que morreram, outras três pessoas foram baleadas e encaminhadas a uma unidade de saúde. A PM não informou o estado de saúde delas.

Os suspeitos fugiram em seguida. A polícia foi acionada por um dos participantes da confraternização.

Algumas pessoas que estavam na festa reconheceram os atiradores e repassaram as informações às autoridades.

Até o fechamento desta publicação, policiais militares faziam ronda na região para tentar localizar os suspeitos. Conforme a PM, dois homens seriam os responsáveis pelo ataque dentro do salão de festas.