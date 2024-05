Uma publicitária de 32 anos de Belo Horizonte registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia Civil (PCMG), no Barreiro, alegando que sofreu um golpe na Uber. O prejuízo foi de pouco mais de R$ 2 mil, conforme informado pela vítima em entrevista ao Estado de Minas nesta quinta-feira (23/5). Em nota, a Uber disse que não tolera qualquer tipo de fraude e está investigando o caso.

A denúncia foi feita pela usuária do serviço na segunda-feira (20/5), quando o crime de estelionato teria ocorrido durante a madrugada. Na ocasião, conforme o registro policial, os valores debitados indevidamente chegavam a R$ 1,6 mil e aumentaram até que a publicitária conseguisse, enfim, bloquear o cartão junto à instituição bancária.

Segundo conta, pela manhã, pouco depois de acordar, ela constatou várias transações financeiras que não reconhecia, todas relativas a pedidos de corrida. “Tentei entrar no aplicativo e não consegui. A Uber mandou um comunicado informando que meu e-mail de cadastro tinha sido alterado por um dispositivo localizado em Contagem. A partir daí, entendi que ocorreu uma invasão. Liguei para o banco e cancelei o cartão. Além disso, contestei as cobranças, e me foi dado prazo de dez dias úteis para resolver”, explica a vítima, que pediu para não ter o nome publicado.

Ao recuperar o acesso à conta da Uber, a mulher identificou quatro motoristas, todos com avaliação de cinco estrelas, indicando, possivelmente, que são novos perfis na plataforma. Esses profissionais teriam aceito várias corridas — como se elas tivessem sido solicitadas pela vítima —, que foram pagas por meio de débito em conta, conforme o modo de pagamento cadastrado pela usuária na plataforma.

“A maioria das corridas aconteceu dentro de Contagem pela modalidade ‘Uber black’. Todas foram longas, e os motoristas recebiam valores altos de gorjetas, entre R$ 60 e R$ 90. Também ocorreram algumas solicitações em Betim e outra em Belo Horizonte”, finaliza a publicitária, destacando que, além do boletim de ocorrência, fez representação junto à Polícia Civil visando à apuração do caso.

Uber emite nota

Procurada pela reportagem, a Uber disse que “não tolera qualquer tipo de fraude ou prática abusiva e está investigando o caso relatado”. Leia na íntegra:

“Os esquemas de fraude estão em constante evolução e é por isso que a Uber está comprometida em atualizar e fortalecer os seus processos internos para proteger a plataforma e os seus usuários. Nossas equipes de detecção de fraudes usam análises manuais e sistemas automatizados de aprendizado que analisam mais de 600 tipos de sinais diferentes à procura de comportamentos fraudulentos. Estamos permanentemente implementando novos processos e tecnologias para evitar fraudes e aprimoramos o treinamento dos nossos agentes, enquanto seguimos trabalhando para ficar à frente dos golpes mais recentes.

Caso a pessoa acredite ter sido vítima de crime cometido pela outra parte, a empresa encoraja que sejam acionadas as autoridades competentes. A Uber conta com uma equipe formada por ex-policiais e um time de resposta a autoridades prontos a colaborar com as investigações, na forma da lei.”