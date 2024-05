Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido suspeito de matar a tiros o tio, de 41, na noite dessa quinta-feira (23/5), no bairro Santos Dumont, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi motivado pela denúncia feita pela vítima na última terça-feira (21/5) que terminou com os dois irmãos do suspeito presos por tráfico de drogas. Além das prisões, a polícia apreendeu uma mochila com grande quantidade de entorpecentes.

O homem estava sentado em um banco na parte da frente de casa quando o sobrinho se aproximou, sacou a arma e atirou. Dias antes do crime, uma câmera de segurança posicionada na entrada do imóvel foi retirada.

Em conversa com a polícia, a irmã da vítima e mãe do suspeito contou que o homem foi ameaçado de morte há seis meses por uma suposta importunação sexual, mas não falou o nome do autor das ameaças. Sobre o filho, a mulher disse apenas que o jovem trabalhou o dia todo e, depois das 18h, o adolescente foi cortar o cabelo.

O jovem foi localizado poucas horas depois do crime em uma residência na região. Ainda dentro do imóvel, a polícia apreendeu uma sacola verde com maconha, crack e cocaína. O suspeito assumiu o material e disse que faz a venda de drogas no bairro.

O adolescente, identificado por testemunhas, foi apreendido. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o IML. O caso será investigado.