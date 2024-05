Casa da Mulher Brasileira em BH será construída Rua Álvares da Silva, esquina com Rua Artur de Sá, no bairro União

A licitação para a obra de implantação da Casa da Mulher Brasileira foi aberta pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). De acordo com o executivo municipal, a construção será na Rua Álvares da Silva, esquina com Rua Artur de Sá, no bairro União, Região Nordeste da capital.

O empreendimento é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres, que possibilitará a integração, em um único espaço, de serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres.



Obra

O valor estimado para a obra é de aproximadamente R$ 16 milhões, com recursos da Caixa Econômica Federal e investimento próprio da PBH. A Casa da Mulher Brasileira consiste numa edificação em único pavimento, dividido em 7 blocos de serviços, um oitavo bloco destinado à recepção e triagem, além de área para estacionamento.

A nova edificação terá cerca de 3 mil m², numa área de mais de 8 mil m², com sete blocos e vãos de circulação, detalhados por cores, de acordo com as características e tipo de atendimento e ajuda à mulher. Além disso, também haverá obras complementares de urbanização, como rampas, escadas, estacionamento, paisagismo, entre outros.

Os trabalhos serão supervisionados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), com prazo de execução de 360 dias, a serem contados a partir da assinatura da primeira ordem de serviço. As empresas interessadas em participar do processo licitatório devem enviar a proposta, exclusivamente por meio eletrônico, até o dia 11 de junho. o Edital e os anexos encontram-se disponíveis para acesso dos interessados no portal da PBH.

Projeto

A Casa é um dos eixos do programa Mulher, Viver sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). O ambiente facilita o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento da violência, empoderamento da mulher e autonomia econômica.

O local vai integrar serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público (MP), Defensoria Pública (DP); promoção de autonomia econômica; brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes.