O número de acidentes com vítimas teve uma queda de 8,5% nas rodovias de Minas Gerais. É o que revela o balanço divulgado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Defesa Civil.



Os dados são do período de 29 de novembro de 2023 a 30 de abril deste ano e fazem comparação com os números de novembro de 2022 a abril de 2023. O levantamento tem relação com a campanha “Ir e Vir Seguro”, que realiza blitzes educativas e oferece aos motoristas mapa e aplicativo interativo (iOS e Android) que indicam interdições em estradas, rotas alternativas e condições de tráfego em Minas.



Segundo o coronel Fábio Almeida da PMRv-MG, a campanha tem apresentado "resultados impressionantes", que levaram à queda do número de acidentes de trânsito com vítimas para 3.467. O número de mortos nas rodovias caiu 3%, totalizando 374 no período analisado.





Ajuda na diminuição da criminalidade

O “Ir e Vir Seguro” também tem contribuído para coibir a criminalidade. De acordo com o coronel Fábio, a campanha ajudou na apreensão de 330 armas irregulares. Foram feitas 371 prisões por tráfico de drogas e aplicadas infrações a 13.646 motoristas em situação de embriaguez, alta de 55%. Já as prisões por crime de trânsito somaram 2.506 no período do levantamento.

O número de veículos roubados recuperados alcançou 876 (+5%) e o de veículos removidos, 27.150. Também foram realizadas 1.438 (+2%) operações de Lei Seca.