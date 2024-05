As três menores temperaturas do país nesta sexta-feira (24) foram registradas em cidades de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura ficou dividida entre Caldas e Maria da Fé, ambas cidades do Sul de Minas, que registraram uma temperatura de 8,4°C.

Em seguida vem Monte Verde, distrito de Camanducaia também no Sul de Minas, que teve uma mínima de 9°C.

A lista fecha com Quarai, no Rio Grande do Sul, com 9,1° e também no estado gaúcho, Bagé que teve mínima de 9,2°C.

Lista das menores temperaturas do país nesta sexta