Caminhão carregado com soja tombou e pegou fogo na BR-381, no Sul de Minas

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com 24 toneladas de soja interdita duas faixas da pista da BR-381, a rodovia Fernão Dias, na manhã desta quarta-feira (22/5).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, o veículo tombou e pegou fogo na altura do km 863, em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

As faixas central e da direita no sentido São Paulo estão fechadas para atendimento à ocorrência. Há ao menos 1 km de engarrafamento.

O fogo já foi controlado e ninguém ficou ferido.



Em outro ponto da Fernão Dias

Por volta das 21h50 de ontem (21/3), a Arteris atendeu a um tombamento no km 686, em Lavras, no Sul de Minas, sentido Belo Horizonte. A ocorrência envolveu uma carreta, com uma vítima em estado leve. Houve derramamento da carga de leite.

A pista chegou a ser fechada para atendimento à ocorrência. A liberação total da via ocorreu por volta das 05h45. Houve um pico de 3 km de fila. No momento, fluxo foi normalizado.