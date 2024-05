Um homem, de 27 anos, foi morto com golpes de barra de ferro na cabeça na noite dessa terça-feira (21/5), na rua da Bahia, centro de Belo Horizonte. Três pessoas, com idade entre 25 e 35 anos, foram presas suspeitas do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha estava deixando um prédio próximo quando viu o crime. Ela relatou que viu a vítima discutindo com outras quatro pessoas e que uma delas estava com uma barra de ferro.

Em determinado momento da briga, a vítima foi atingida pela barra de ferro na nuca e caiu ao chão. Depois das agressões, o homem foi arrastado pelos calcanhares para outro ponto da Rua da Bahia.

A testemunha acionou a Polícia Militar, que encontrou três indivíduos próximos ao corpo. O grupo foi reconhecido pela testemunha e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Entre os detidos está uma travesti, de 25 anos, que relatou ter tido uma relação amorosa com a vítima há dias e que ela roubou R$ 20 de um dos suspeitos para comprar drogas. A travesti ainda relatou que tentou separar a briga, mas não teve sucesso. Ainda segundo a travesti, a vítima era moradora em situação de rua e usuária de crack.

Um suspeito, de 29 anos, apontado como o principal agressor, negou ter batido na vítima com a barra de ferro, mas que a arrastou pelas pernas após a briga.





A perícia foi acionada e constatou uma marca de sangue de 20 metros do local onde a vítima foi agredida até o ponto onde o corpo foi encontrado. Uma barra de ferro foi localizada em um arbusto próximo. O caso será investigado.