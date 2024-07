Belo Horizonte teve uma manhã de temperaturas amenas nesta quarta-feira (3). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a sensação térmica foi de 3,8°C, por volta das 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste de Belo Horizonte.

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima pela manhã foi de 14,5°C e a máxima estimada à tarde é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%.

Previsão em Minas

De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável sobre as regiões mineiras nesta quarta-feira (3/7).

Cuidados no frio: veja dicas de saúde para as baixas temperaturas

As temperaturas seguem baixas no Sul de Minas Gerais, sobretudo, na serra da Mantiqueira. Nevoeiros densos pela manhã favorecem a redução da visibilidade, especialmente na Zona da Mata, Campo das Vertentes e também no Sul.

Inverno MG 2024: estação será de tempo seco e muito frio no estado; veja



A Região Metropolitana de Belo Horizonte terá temperatura máxima de 28ºC. A menor temperatura fica no Sul de Minas, com 4°C e a máxima de 33°C se divide nas regiões Noroeste, Norte e Triângulo.