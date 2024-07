Uma mulher, de 43 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido no meio da rua nessa terça-feira (2/7), no bairro Joana Darc, em Lagoa Santa, Região Central de Minas. O homem, de 45 anos, foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a mulher caída ao solo consciente e com diversos ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida para a Santa Casa de Lagoa Santa com ao menos 14 perfurações de faca e segue internada em estado grave.

Com as características do suspeito do crime, os militares iniciaram rastreamento na região. O homem foi localizado em uma rua próxima e confessou ter esfaqueado a mulher. De acordo com o relato dele, eles se encontraram para que ele pagasse a pensão alimentícia que estava devendo. O homem ainda afirmou que levou uma faca para o encontro e que já pretendia esfaquear a ex-mulher.

O filho do casal relatou que os pais estão separados há três anos e que o pai nunca se conformou com o fim do relacionamento. O jovem ainda afirmou que a mãe já foi agredida outras vezes pelo suspeito.

Os policiais ainda encontraram um registro de ocorrência por agressão envolvendo a vítima e o ex-marido.

O caso será investigado pela Polícia Civil.