Uma mulher de 41 anos foi presa preventivamente nesta terça-feira (2/7) sob suspeita de ter cometido maus-tratos contra duas idosas em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Uma delas, que tinha ferimentos necrosados, morreu, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A investigada é filha adotiva de uma das vítimas, de 78 anos. Essa idosa era a cuidadora da outra vítima, de 67, que estava em condições precárias e veio a óbito em abril deste ano, pois a tutora dela não estava conseguindo suprir os cuidados básicos de higiene e alimentação depois de passar por uma cirurgia.

Com isso, a mulher de 41 anos teria impedido o acesso de familiares às idosas e deixado de tomar providências para o bem-estar delas. “Os relatos indicavam que a vítima de 67 anos estava com feridas em razão da falta de higiene e por ficar vários dias com a mesma fralda. Familiares pediram à investigada para levá-la a fim de cuidar dos machucados, o que foi negado”, explicou a PCMG.





Com isso, ainda de acordo com a instituição policial, os ferimentos evoluíram para o estado de necrose. Os vizinhos, então, encaminharam a mulher para o hospital. Na unidade, a suspeita ainda teria restringido as visitas e deixado a paciente sem acompanhante.

Na ocasião, a idosa e mãe adotiva da suspeita permaneceu na residência sem cuidados e higiene. Já nesta terça-feira, data da prisão, a equipe policial constatou que a vítima se encontrava na casa de parentes em outra cidade da região.

O inquérito policial, que reúne 200 páginas, foi remetido à Justiça, e a suspeita está sob tutela do estado no sistema prisional.