O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, disse, nesta terça-feira (2/7), que o estado vai se preparar para um próximo ano difícil em relação à dengue.

De acordo com ele, a preocupação é com o sorotipo 3 da doença, que circulou pouco nas últimas décadas, mas já foi encontrado no estado.





Baccheretti anunciou ainda o fim da emergência em saúde pública em Minas em razão das arboviroses, em especial a dengue.

“É melhor pecar pelo excesso, neste caso. No entanto, como tivemos a maior epidemia da nossa história, boa parte da população está imunizada para o sorotipo que mais circula. Temos uma população imunizada pela doença e parte dela pela vacina”, ressaltou.

“Não é previsto que o ano que vem seja muito difícil, mas não vamos abrir mão de ser conservadores por causa do sorotipo 3, que circulou pouco nas últimas décadas e já foi encontrado em Minas Gerais. Vamos nos preparar para, quem sabe, se tiver um ano epidêmico de novo, ter uma estrutura de saúde capacitada e com medidas de prevenção.”

Segundo o secretário, com novas ferramentas de prevenção, provavelmente, nos próximos anos, a tendência é de um número menor de casos de dengue. “Com o decorrer dos anos e a vacina do Butantan chegando, são 20 milhões de doses anuais, e teremos a parte da população mais vulnerável já imunizada pela vacina.”