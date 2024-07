O governo federal anunciou o montante de R$ 50 milhões para financiar a retomada de obras na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A verba foi viabilizada em reunião em Brasília (DF) na última semana. A quantia faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado em junho para universidades e instituições federais. Só em Minas Gerais serão investidos R$ 711,2 milhões.







O montante vai viabilizar a retomada das obras do Anexo da Escola de Música, a construção do anexo da Escola de Enfermagem, as obras das quadras da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) e as da cobertura do anexo 2 da Faculdade de Educação da UFMG.

As obras haviam sido iniciadas em anos anteriores e são relacionadas ao lançamento do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Programa Reuni). A iniciativa tem o propósito de aumentar de forma significativa as ofertas para estudantes de graduação no ensino superior federal.







O anúncio da verba aconteceu durante a visita da reitora Sandra Regina Goulart Almeida e do pró-reitor de Planejamento, Maurício Freire, a Brasília. Os gestores foram recepcionados na Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior (Difes) da Secretaria de Ensino Superior (Sesu) do Ministério da Educação (MEC) pela diretora Tânia Mara Francisco e pelo coordenador-geral de planejamento e orçamento da pasta, Aldous Pereira Albuquerque.





O envio de verbas para universidades e institutos federais foi reiterado também na visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Belo Horizonte. Em cerimônia realizada na última sexta-feira (28/6), no Minascentro, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a liberação de R$ 711,2 milhões para instituições federais de Minas Gerais. Serão investidos R$ 60 milhões na construção de novos campi em Minas e R$ 264,3 milhões nos hospitais universitários.





“Esses investimentos eram muito aguardados por todas as 11 universidades mineiras, que agora poderão retomar projetos no âmbito do Programa Reuni - eles estavam paralisados há anos ou ainda não tinham sido iniciados. Na UFMG, finalmente poderemos retomar obras que ainda compõem o escopo dos investimentos pactuados no Reuni. São projetos de extrema relevância para nossa comunidade. Por isso, os últimos dias foram de muita expectativa e esperança, e assim vamos rumo à construção do nosso campus centenário", ressaltou a reitora da UFMG





Na ocasião, houve também a oficialização da entrega dos anexos I e II da Escola de Belas Artes da UFMG. A obra foi concluída no fim de 2023 após ficar oito anos paralisada.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata