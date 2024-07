O governo de Minas aprovou a alteração do projeto da linha 2 do metrô de Belo Horizonte, viabilizando a construção de uma ‘via singela’ nos últimos 2km do trajeto, entre as estações Ferrugem e Barreiro. A proposta foi enviada para a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) no início de junho, pela concessionária Metrô BH e a MRS Logística, que possui um pátio operacional no local por onde passará a via. A modificação seria a única maneira de um acordo com a empresa.





O termo "linha singela", ou linha simples, é usado quando há apenas uma linha férrea ligando os pátios de cruzamento. Neste caso, os trens circulam nos dois sentidos na mesma linha em momentos alternados. Ou seja, uma composição precisa esperar a outra completar o trecho para poder passar.

A Metrô BH precisou entrar em acordo com a permissionária do trecho após uma exigência do Tribunal de Contas da União (TCU) para que identificassem uma solução que viabilizasse a implantação da Estação Barreiro da linha 2 e a operação da MRS Logística.





Segundo a Seinfra, parte da Linha 1 já existente no Pátio Barreiro será destinada para a via simples da linha 2. A pasta informou que a concessionária não lucrará com a solução, e o estado será desonerado em valor a ser definido. A aprovação ocorre de forma preliminar e a empresa deve dar continuidade aos estudos e apresentar as simulações necessárias ao cumprimento do contrato.





Atraso

O início das obras está sendo adiado pela terceira vez. A princípio, a empresa do Grupo Comporte havia divulgado que o começo das obras seria em maio deste ano. Logo após, uma nova previsão foi informada para setembro. Em nota, a Metrô BH informou que as obras iniciarão ainda em 2024 e que o atraso se deve à espera pela licença ambiental. O próximo passo, segundo a concessionária, serão as “negociações”.







Para construir a nova linha, cerca de 300 imóveis na região precisarão ser desocupados. Conforme a Metrô BH, as edificações a serem removidas foram construídas “por meio de invasão”. A desocupação ainda não foi iniciada, porém, a empresa afirma que o mapeamento da área, a selagem das casas que serão desocupadas e o perfil socioeconômico das famílias foi traçado, após entrevistas com os moradores.





A presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, Alda Fernandes, afirma que há uma falta de diálogo entre a empresa concessionária e a população. “Não houve uma audiência pública com a população para entender as demandas dos moradores da Região do Barreiro, de quem vai utilizar esse transporte. Não deram detalhes sobre a desapropriação dos imóveis, por exemplo”, pontua Alda.





Para ela, a aprovação da via singela representa atraso de viagens e inviabiliza uma possível expansão para além do Barreiro. “O metrô está mais caro que o ônibus, o reajuste de R$ 0,20 na passagem começou nesta segunda-feira, e a gente não vê essa obra começando, não sabe nem se vai começar. Isso precisa ser avaliado, senão esse projeto vai virar um ralo para escoamento do dinheiro do estado”, afirma a sindicalista.





Aumento na tarifa





A partir desta segunda-feira (1/7), passou a vigorar o aumento da tarifa do metrô de BH. O valor passa de R$ 5,30 para R$ 5,50 e representa um aumento de 3,77% entre março de 2023 a março de 2024. O documento foi assinado pelo secretário da pasta, Pedro Bruno Barros de Souza.





Este é o segundo aumento da tarifa em um ano. No dia 1º de julho de 2023, a passagem havia passado de R$ 4,50 para R$ 5,30, de acordo com a medida estadual. Portanto, em um ano, o metrô de BH teve um aumento de R$ 1, que representa um acréscimo de 22,22%. Em março de 2019, a viagem do metrô em Belo Horizonte custava R$ 1,80. Em 5 anos, o valor da passagem aumentou 205%.





De acordo com a Metrô BH, a atualização do valor está prevista no contrato de concessão e corresponde à inflação do período entre março de 2023 e março de 2024.

Modernização da linha 1





As obras de modernização e ampliação da linha 1 do metrô de BH devem se estender até 2026. Segundo a Seinfra, o prazo para a reforma das estações Eldorado, Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Vilarinho é até o fim de 2025.





Em dois anos, a pasta estima que sejam revitalizadas as estações Santa Tereza, Horto, Santa Inês, José Cândido, Minas Shopping, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar. Além disso, a estação Novo Eldorado deve ser implantada.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

**Com informações de Melissa Souza