O mês de julho também é sinônimo de “arraiás”. Com uma programação de quadrilhas e comidas típicas em BH e região metropolitana, as chamadas festas "julinas" continuam durante todo o mês e prometem agradar todos os gostos, bolsos e locais.

O Estado de Minas preparou uma lista dos próximos eventos na cidade.

Confira abaixo:

Cidade junina

A Cidade Junina acontece entre os dias 8 de junho e 13 de julho no Mirante BH. Pela manhã, a programação tem atividades e espetáculos para a criançada e para a família, na ‘Cidadezinha’, das 10h às 16h. Já à noite os shows são voltados para o público adulto.





Onde: Mirante Beagá - Rua Gabriela de Melo s/n - Olhos D'água, Belo Horizonte

Ingressos geral: https://tinyurl.com/IngressosFestanca

Ingressos “cidadezinha”: https://tinyurl.com/IngressoCidadezinha

Arraiá do Beiço

O bloco de Carnaval Beiço do Wando vai entrar no clima de festa julina com um arraial gratuito no bairro Santa Efigênia. Haverá show da banda do bloco, da dupla Alan & Alex e do grupo Pelasamba, além de apresentação da quadrilha Pé de Serra.

Comidas típicas, touro mecânico e espaço kids também estão entre as atrações.

Ingressos gratuitos: neste link.

Onde: Avenida Brasil, 10 – Santa Efigênia (em frente à praça Floriano Peixoto)



Quando: 6/7 às 14h

Arraiá do Roça Bar Pizzaria

Onde: Roça Bar Pizzaria - Av. Maurete José dos Santos, 310 - Manacás

Quando: 6/7 às 17h

2° Arraiá da Anthony’s

A pizzaria Anthony’s fará uma festa julina com show do grupo Mar de Serra, caldos, canjica, quentão, xote, forró e baião.

Onde: Rua Pitangui, 3340 – Horto



Quando: 6/7 às 17h

Ingressos: R$ 10,00, adquira por meio deste link.

Arraiá da Hub Pampulha

A festa será no sábado (13/7), na Hub Pampulha, de 14h às 19h. O evento é aberto para toda comunidade. Na agenda está previsto apresentação, brincadeiras, comidas típicas, música ao vivo, bingo e correio elegante.

Os estudantes da Escola Hub e irmãos (até 14 anos) não pagam ingresso, mas é necessário cadastrar e retirar pelo Sympla.







Onde: Alameda dos Jacarandás, 1315 - São Luiz,

Quando: 13/7 das 14h às 19h









Arraial de Belo Horizonte

Nos dias 20,21,27 e 28 de julho, acontece a 45ª edição do Arraial de Belo Horizonte. Tradicionalmente realizada na praça da Estação, neste ano o festejo será no Mineirinho, na região da Pampulha.

A programação conta com o Concurso Municipal de Quadrilhas, shows com artistas locais e nacionais, além da Vila Gastronômica, onde os vencedores terão a oportunidade de comercializar seus quitutes durante o arraial.

Onde: Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1000 - São Luiz (Pampulha)

Quando: 20, 21, 27 e 28 de julho





Arraiá Bacana Demais

A tradicional festa do bairro Concórdia, na região Nordeste, será realizada na Praça do México nos dias 5, 6 e 7 de julho, à noite. Com entrada gratuita, o evento terá dez atrações musicais este ano.

Para os comes e bebes, tem barracas de comidas e bebidas típicas. O quentão, a canjica e os caldos fazem parte do extenso cardápio.

Onde: Praça do México - Concórdia

Quando: 5, 6 e 7 de julho

Abaquentão

Onde: Rua Sergipe, 212, entre Aimorés e Timbiras

Quando: 6/7 das 16h as 22h

Arraial da Lagoa - Centro de Referência Lagoa do Nado

Onde: Rua Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã

Quando: 13/7 às 16h





Arraiá do Cruzeiro

Onde: Cruzeiro Esporte Clube

Quando: 20/7 às 15h

Ingressos: Neste link







Arraial Bebedouro

Onde: Av. Otacílio Negrão de Lima, 1835 - São Luiz

Quando: 27/7 às 11h





Arraiá do beco

Onde: Rua Conselheiro Rocha, 2200 - Santa Tereza



Quando: 14/7

Festa junina da Feira do Mercado de Santa Tereza

Onde: R. São Gotardo, 273 - Santa Tereza

Quando: 13 e 14 de julho, a partir das 9h





6º Arraial Beneficente do Projeto Rumo Certo

Quando: 5 de julho, às 19h

Onde: Associação Atlética Banco Real (Clube AABR) - Av. Guarapari, 185, Santa Amélia - BH

Ingressos: R$ 10 (vendas no Sympla)





Veja os "arraiás" em Centros Culturais

III Arraiá do BDI

Onde: Centro Cultural Bairro das Indústrias (CCBDI) - R. dos Industriários, 289 - Indústrias I (Barreiro)

Quando: Sábado (6/7) - das 14h às 21h

Arraial do Lagoa

Onde: Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP) - R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã

Quando: das 16h às 22h

Arraial do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira (CCLAO)

Quando: Sexta-feira (26/7) - das 14h às 18h

Onde: R. Formiga, 140 - Lagoinha





Arraial do Centro Cultural Vila Fátima (CCVF)

Onde: R. São Miguel Arcanjo, 215 - Nossa Senhora de Fátima

Quando: Sábado (27/7) - a partir das 14h

No dia 20/7 (sábado), dois eventos movimentam a cidade:

11º Arraiá pela Paz

Onde: Centro Cultural Jardim Guanabara (CCJG) - Rua João Álvares Cabral, 277 - Jardim Guanabara

Quando: das 17h às 20h





Arraiá da Usina

Onde: Centro Cultural Usina de Cultura (CCUC) - R. Dom Cabral, 765 - Ipiranga

Quando: das 18h às 23h,