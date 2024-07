Os dois últimos detentos que fugiram do Presídio de Boa Esperança, no Sul de Minas, na última terça-feira (25/6), foram recapturados. As prisões aconteceram na última sexta-feira (28/6), em Cristais, na Região Centro-Oeste do estado, e em Lavras, no Sul. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).





Rafael dos Santos Silva foi recapturado na casa de seu irmão, na cidade de Cristais, pela Polícia Militar com o auxílio dos setores de Inteligência da Polícia Penal. Ele foi remanejado para o Presídio de Campo Belo.

Já Bruno Pereira dos Santos foi detido no município de Lavras, por uma equipe da Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao Presídio de Lavras. David Cesar Souza, Felipe Henrique Silva, Igor da Silva Miquelino, Maycon Douglas Marques Neves e Júlio César Bento já haviam sido recapturados.





A fuga teria acontecido no início da noite, por volta das 19h, durante a troca de turno dos policiais penais da unidade. Os detentos seriam de alta periculosidade e escaparam por um buraco feito em uma das celas.





Nas imagens, a que o Estado de Minas teve acesso, é possível ver os homens correndo por uma das ruas da cidade à procura de veículos. Eles chegam a tentar entrar em um carro prata, mas não conseguem. Em seguida, eles entram em um carro com carroceria e fogem. Um homem tenta pará-los mas não consegue.