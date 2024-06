O MetrôBH declarou que a via singela atenderá as premissas de desempenho operacional previstas no Contrato de Concessão do Metrô BH para a Linha 2 dosistema.

A empresa Metrô BH enviou um pedido à Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais (Seinfra) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) solicitando a alteração do projeto de construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte. Inicialmente, o projeto previa uma via dupla de trilhos. Agora, a concessionária quer construir uma "via singela".

Segundo a Metrô BH, para construir nas proximidades da Avenida Afonso Vaz de Melo, na Região do Barreiro, é necessário entrar em acordo com a atual permissionária do trecho, a MRS Logística. A 'via singela' seria a única maneira de um acordo com a permissionária. A Seinfra informou, em nota, que avalia a situação.





O termo "linha singela" é usado quando há apenas uma linha férrea ligando os pátios de cruzamento. Neste caso, os trens circulam nos dois sentidos. A linha 2 terá uma extensão total de 10,5 km, e o trecho em análise para a construção da "linha singela" corresponde a aproximadamente 2 km do trajeto.





A Linha 2 é um sonho antigo dos belo-horizontinos e prevê ligar o Barreiro à Linha 1, na estação Calafate. A princípio, a empresa do Grupo Comporte havia divulgado que o começo das obras seria em maio deste ano. No entanto, a nova previsão, que seria setembro, também não deve se concretizar diante do pedido de alteração do projeto.







Para construir a nova linha, cerca de 300 imóveis na região precisarão ser desocupados. Conforme a Metrô BH, as edificações a serem removidas foram construídas “por meio de invasão” e as negociações estão acontecendo por meio de reuniões com lideranças, cadastro socioeconômico dos moradores e avaliação dos imóveis, em linha com a resolução do Conselho Municipal de Habitação.





A empresa precisou entrar em acordo com a MRS Logística após uma exigência do Tribunal de Contas da União (TCU) para que identificassem uma solução que viabilizasse a implantação da Estação Barreiro da linha 02 e a operação da permissionária. De acordo com a Metrô BH, a via singela se configura como a solução mais adequada, já que fornece harmonia com a atual operação da MRS, que possui um pátio de manobra em funcionamento no local.





A solução, no entanto, está longe de ser ideal segundo o urbanista e professor de arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Roberto Andrés. “Essa mudança no projeto é um acinte à população, porque no projeto de concessão estava prevista a linha dupla em todo o trajeto do barreiro, então é uma modificação que somente reduz o custo da empresa de um contrato de concessão que já foi feito”, pontuou.





O urbanista ainda apontou que, caso a alteração se concretize, o risco de atrasos e acidentes será muito maior, uma vez que os trens estarão na mesma via e precisarão chegar ao destino para que outro entre no trecho.





A Seinfra informou que solicitou uma avaliação independente do projeto e aguarda parecer técnico a respeito do tema. Caso a proposta seja viabilizada, a concessionária não poderá lucrar com a solução e o Estado será desonerado em valor a ser definido. “É preciso frisar que os estudos irão considerar que não poderá haver qualquer impacto na prestação do serviço, devendo-se respeitar os níveis previstos em contrato”, afirmou a pasta.





Em nota, o Metrô BH declarou que a via singela atenderá as premissas de desempenho operacional previstas no Contrato de Concessão do Metrô BH para a Linha 2 do sistema.





O Estado de Minas procurou a ANTT e, até o fechamento desta matéria, não teve retorno.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos