Circunstâncias do caso estão sendo investigadas pela Polícia Civil

Duas irmãs, de três e seis anos, naturais de Jaíba, cidade localizada no Norte de Minas Gerais, estão internadas em hospitais de Montes Claros, na mesma região, por suspeita de envenenamento. Elas foram transferidas para as unidades de saúde em estado “gravíssimo” na tarde de domingo (2/6).





Ainda não se sabe qual foi a substância que teria provocado o envenenamento, e as circunstâncias do caso estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PCMG) de Jaíba.





De acordo com Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG) da cidade, a corporação foi acionada pelo hospital municipal da cidade na tarde de domingo, após o médico plantonista perceber que se tratava de um possível caso de envenenamento das duas meninas.





Os pais relataram para os militares que as duas garotas brincaram com outra criança na manhã de domingo, no Bairro Beta, em Jaíba. A mãe alegou que retirou das mãos de uma das filhas a planta babosa, depois de perceber que a menina tinha colocado o vegetal na boca.





A mulher contou que, por volta das 15h, notou que a menina de três anos passava mal e pediu ajuda do padrasto do marido para levá-la até o hospital. Ao chamar a outra filha para ir junto, viu que ela estava dormindo, sem conseguir acordá-la. Por isso, levou as duas até a unidade de saúde.





No hospital, as crianças foram submetidas ao procedimento de lavagem estomacal. O médico responsável pelo atendimento disse aos PMs que não conseguiu definir qual substância poderia ter provocado o envenenamento, ressaltando que a babosa não tem um efeito tão nocivo.





Ele também alertou que o quadro das duas meninas era “gravíssimo”, sendo providenciado equipamento para que as vítimas fossem intubadas. Ainda na tarde de domingo, elas foram transferidas pelo Serviço Médico de Urgência e Emergência (Samu) para Montes Claros.





A garota de três anos foi encaminhada para o Hospital Universitário Clemente de Faria, onde permanece internada, sob cuidados médicos. Embora o hospital não tenha revelado detalhes, o quadro dela seria gravíssimo. A outra menina, de 6, foi levada para o Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro, onde permanece com quadro grave, mas estável.