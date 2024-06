O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba, no Triângulo Mineiro

Uma mulher de 31 anos denunciou o marido, de 36 anos, para a Polícia Militar (PM) de Delta, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (3/6), por estupro de vulnerável. Ela afirmou ter flagrado o companheiro passando uma das mãos na genitália da filha dela, de 12 anos, no momento que a jovem dormia no sofá da sala.





O homem, que foi preso em flagrante, alegou aos militares, por sua vez, que estava tentando acordar a enteada para que ela fosse dormir na cama.





Ainda conforme o relato da mulher à PM de Delta, antes do crime, o casal dormia no quarto, sendo que, em determinando momento, ela disse que percebeu a ausência do suspeito na cama. Então, ela teria se levantado e flagrado o suspeito cometendo o crime sexual.





A adolescente foi encaminhada para posto de saúde, onde foi atendida por médico de plantão. Já o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC), em Uberaba, a cerca de 30 km de Delta.