Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina mostra os militares sob os destroços do avião que saiu nessa segunda-feira (3) de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, para Florianópolis, capital catarinense.

Na gravação é possível ver a aeronave toda destruída em uma mata bastante densa. O acidente matou duas pessoas, uma delas sendo o empresário da área de construção civil Antônio Augusto de Castro. A outra vítima, o piloto do avião, ainda não identificado.



O avião pertence a uma empresa situada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A aeronave envolvida no acidente é um modelo Beech Aircraft Baron 95-B55, matrícula PS-BDW, bimotor, com capacidade para seis pessoas, incluindo o piloto.

O avião foi dado como desaparecido desde o fim da tarde dessa segunda-feira. O piloto perdeu o contato com a torre de comando quando sobrevoava a região de Joinville, para onde teria desviado devido às más condições de pouso.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice