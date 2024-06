Uma das duas vítimas que morreram na queda de um avião nesta terça-feira (4/6) no norte de Santa Catarina é o empresário da área de construção civil Antônio Augusto de Castro Santos, de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, em Minas, de onde partiu a aeronave com destino a Florianópolis, na tarde de segunda-feira (3/6).

A informação foi confirmada pelo Estado de Minas junto a uma fonte local. A outra vítima é o piloto do avião, Geraldo Cláudio de Assis Lima, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Conforme informações da Agência Nacional de Aviação (Anac), o avião envolvido no acidente está registrado em nome de uma empresa da área da construção civil, com sede na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ligada a uma grande empreiteira, cuja família tem origem em Montes Claros, no Norte de Minas.

O avião modelo Beech Aircraft Baron 95-B55, matrícula PS-BDW, bimotor, tem capacidade para seis pessoas, incluindo o piloto, diz a Anac, que relatou ainda que a aeronave não pode realizar serviço de táxi aéreo e estava com a situação de aeronavegabilidade regular.

O avião foi dado como desaparecido desde o fim da tarde dessa segunda-feira, depois de ter decolado no aeroporto de Governador Valadares com destino à capital catarinense. O piloto perdeu o contato com a torre de comando quando sobrevoava a região de Joinville, para onde teria desviado devido às más condições de pouso.

Os destroços da aeronave foram encontrados pelas equipes de buscas por volta das 5h de hoje. As mortes do piloto e do passageiro do avião foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

As causas da queda do avião ainda serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o órgão responsável pela apuração e registro de ocorrências dessa natureza.

Segundo moradores de Governador Valadares, o empresário Antônio Augusto de Castro era proprietário de uma empresa do ramo de construção civil que leva o seu nome. No passado, ele já trabalhou para a Construtora Odebrecht (atual Novonor).