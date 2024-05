A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) enviou mais de 18 mil litros de água potável para ajudar a população afetada pelos temporais no Rio Grande do Sul.

Além da água, também será enviada uma equipe de técnicos com o objetivo de acelerar o reabastecimento no estado.

Outras entidades mineiras também estão unindo forças para mitigar os estragos causados pela tragédia e apoiar as vítimas.

E se você pode e tem interesse em ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, confira os pontos de apoio criados em Belo Horizonte e região.

Pessoas atingidas por danos de barragem começam a receber reparação em MG

As pessoas atingidas por danos provocados por barragem em Barão de Cocais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem realizar o cadastramento a partir desta segunda-feira (6/5). A reparação será recebida em um posto de atendimento fixo na Rua Moura Monteiro, 116, Bairro Regina.

Governo de MG lança edital de R$ 600 mil para ampliar cozinhas comunitária

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) lançou, na sexta-feira (3/5), um novo edital que vai destinar R$ 600 mil para modernização das cozinhas comunitárias. O foco é aumentar a capacidade de atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Preço médio do sacolão sobe até 56% no período de um mês em BH

O preço médio de compras em sacolão subiu até 56% no período de um mês em Belo Horizonte. É o que aponta a pesquisa do MercadoMineiro e do aplicativo ComOferta.com, que realizaram um levantamento dos preços de hortifruti em 20 sacolões entre os dias 2 a 3 de maio.

Zema prioriza reajuste, mas oposição promete obstrução

A prioridade do governo Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) é a aprovação do reajuste de 3,62% para todo o funcionalismo. O projeto de lei será discutido nesta semana pelo colégio de líderes, mas a oposição promete obstruir a tramitação da recomposição salarial, que está abaixo da inflação acumulada do período.

Grande BH: polícia apreende 50 toneladas de sabão em pó falsificado

Seis pessoas foram presas em flagrante por falsificação de sabão em pó em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) apreenderam cerca de 50 toneladas do produto, parte já embalada para distribuição.