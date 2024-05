Legumes e frutas têm variação no preço em BH

O preço médio de compras em sacolão subiu até 56% no período de um mês em Belo Horizonte. É o que aponta a pesquisa do MercadoMineiro e do aplicativo comOferta.com, que realizaram um levantamento dos preços de hortifruti em 20 sacolões entre os dias 2 a 3 de maio.



Comparado ao preço médio de abril, o mamão havaí foi a fruta que teve maior aumento do preço médio do quilo, indo de R$ 9,98 para R$ 15,58, 56% a mais. Em seguida, vem o quilo da beterraba, que subiu de R$ 6,93 para R$ 9,53, 37% de reajuste. O quilo da cenoura, que custava R$ 6,93, passou para R$ 8,68, crescimento de 25%.

O preço médio da cebola branca subiu de R$ 9,88 o quilo para R$ 11,88, aumento de 20%. O quilo dorepolho foi de R$ 3,81 para R$ 4,41, aumento de 15,79%. O quilo do Abacate passou de R$ 4,69 para R$ 5,24, elevação de 11,64%. O quilol da uva Itália saltou de R$ 20,84 para R$ 22,49, mais 7,94%.

Já o quilo do pimentão verde caiu de R$ 11,23 para R$ 10,38, redução de 7,59%. A batata inglesa era vendida a R$ 9,91 o quilo e foi para R$ 8,43, menos 14,92%. O quilo da banana prata desceu de R$ 9,38 para R$ 6,03, redução de 35,69%.

Outras quedas foram vistas no quilo da laranja pera rio, que baixou de R$ 6,39 para R$ 5,29, diferença de 17,28%; e o limão tahiti, que custava em média R$ 4,06 o quilo e agora custa R$ 3,71, redução de 8,06%.



Diferença tem explicação

Segundo o economista e fundador do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, os preços das verduras e frutas nos sacolões têm movimentado muito em grande parte devido às variações repentinas de temperatura e às chuvas intensas dos últimos tempos.

"Os preços de produtos fora de safra também continuam aumentando mês após mês. É importante o consumidor, se possível, reduzir ou até eliminar o consumo de algumas frutas e legumes durante um curto período, até que os preços voltem a normalidade", afirma.





A pesquisa completa está no site do MercadoMineiro.