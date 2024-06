Aeronave sumiu do fly radar bem na serra catarinense

Duas mortes foram confirmadas no avião desaparecido na região de Joinville que saiu de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce Mineiro. Os corpos foram encontrados nesta manhã de terça-feira (4/6).

Segundo o Jornal ND Mais, as mortes foram confirmadas pelos bombeiros militares que encontraram a aeronave na região de Joinville, cidade que está a 182 km do destino final, que era Florianópolis. Uma das vítimas seria um empresário, sem identidade revelada.

Um piloto informou à reportagem que o avião, um bimotor modelo Baron 95-B55, estava voando extremamente baixo, a 1.100 pés, pouco mais de 300 metros do solo até sumir do radar na serra de Joinville. A intenção do piloto era pousar em um aeroporto próximo devido às condições climáticas, mas não visualizou a pista e atingiu a serra.

As informações iniciais indicam que o avião de pequeno porte saiu de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas, pouco depois das 14h dessa segunda-feira (3/6) e tinha previsão de pousar três horas depois em Florianópolis (SC).