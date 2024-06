Acidente com van complica trânsito no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

Um acidente com uma van complica o trânsito no Anel Rodoviário, na altura do bairro Dom Bosco, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (4/6).

O veículo tombado ocupa a faixa da esquerda e uma parte da faixa central da pista no sentido Rio de Janeiro. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e acompanha a ocorrência no local.

Às 8h22, a pista foi fechada para o destombamento do veículo. Um guincho está no local para fazer a retirada da van da rodovia. Cerca de meia hora depois, o trânsito foi liberado. Mesmo assim, o fluxo é intenso no local.

Van foi destombada no Anel Rodoviário Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Não há informações de feridos.